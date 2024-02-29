Александр Васильевич Требунских — энтузиаст спортивно-массового движения, постоянный участник различных соревнований. Спорт стал неотъемлемой частью его жизни. А футбол — любовью с первого взгляда.

Началось все со школьной скамьи, когда учитель физкультуры второй Добринской школы Михаил Кучев разглядел в мальчишке большую тягу к занятиям спортом и сумел привить к нему любовь. Неплохая стартовая скорость позволила ему легко побеждать конкурентов в беге на коротких и средних дистанциях.

— Помню свои первые соревнования, — рассказывает собеседник. — Это был чемпионат Добринского района по легкой атлетике. Наш физрук заявил меня для участия сразу на трех дистанциях — 100, 800 и 1000 метров. Перед каждым забегом ужасно волновался, но все же сумел собраться и победил. Почетные грамоты, врученные мне тогда, до сих пор бережно храню.

Умение быстро бегать сделало Александра капитаном мальчишеской футбольной команды, в то время только в Чуевке их насчитывалось целых пять, и нередко его скоростные качества приносили успех дворовой дружине во встречах со сверстниками.

В 1981 году в первенстве района по футболу появился новый коллектив: заявку на участие в соревнованиях сделало местное райпо, создав и обеспечив всем необходимым одноименную команду. Многим болельщикам памятны матчи с участием тогдашних дебютантов розыгрыша, в рядах которых выделялся нападающий Требунских.

Напомню, что в районном чемпионате тогда участвовали не менее двадцати футбольных команд. Большинство выездов — в кузовах грузовиков, вместо сидений — доски, закрепленные между боковыми бортами. На домашних матчах всегда был аншлаг.

С отличным багажом физической готовности парень ушел в армию, где, помимо службы, регулярно приходилось совершать кроссы.

— И здесь не обошлось без участия в соревнованиях, — вспоминает он, — в гарнизонном легкоатлетическом турнире мне довелось отстаивать честь полка в забеге на три километра. Вместе со мной в основной группе старт взяли кандидат в мастера и мастер спорта по легкой атлетике. Я решил любой ценой удержаться за ними, хотя по ходу дистанции они пытались от меня оторваться. В итоге к финишу мы и прибежали втроем. Хоть и занял третье место, в борьбе с опытными спортсменами у меня появилась уверенность в собственных силах.

Вернувшись домой, Александр сразу же был заявлен за районную команду «Колос», которой в первом матче сезона предстояло помериться силами с лидером областного первенства — липецким «Буревестником». В те годы коллектив педуниверситета считался безоговорочным фаворитом противостояния. Встреча завершилась вничью 2:2, и один из мячей в ворота липчан забил молодой нападающий по фамилии Требунских.

— Сегодня в моей жизни многое поменялось, — считает собеседник, — но любовь к спорту и преданность его идеалам остается для меня неизменной. С выбранного однажды пути уже невозможно свернуть.

Рабочее место А. Требунских в магазине «Линолеум» напоминает музей спортивной славы. Дипломы, кубки, грамоты, медали, фотографии спортивных баталий, шарфы и атрибутика ведущих футбольных клубов страны и мира.

Являясь депутатом сельского Совета, он считает своим долгом оказывать спонсорскую помощь развитию детского спорта, команде ветеранов «Альтаир» — неоднократному чемпиону и обладателю кубка Липецкой области по футболу, призеру турниров и соревнований Воронежской области.

В конце февраля наши ветераны-футболисты, ведомые бессменным капитаном А. Требунских, побывали в столице нашей родины, городе-герое Москве. Там они приняли участие в традиционном турнире, посвященном Дню защитника Отечества.

Приглашение на матчи наши земляки получили от Российского футбольного союза. Поединки прошли под крышей манежа академии имени Федора Черенкова. В турнире, кроме добринцев, участвовали ветеранские сборные России, московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита», города Рязань.

В их составах на искусственное поле манежа выходили именитые в прошлом игроки, ковавшие славу советского и российского спорта: Ринат Дасаев, Дмитрий Хлестов, Эрик Якимович, Алексей Медведев, Валерий Шмаров, Валерий Кечинов, Юрий Желудков и целый ряд других, не менее известных спортсменов. Отчет о столичном вояже добринцев — в следующем номере районки.

Сегодня Александр Требунских отмечает юбилейный день рождения. Накануне этой даты вместе с ним вспомнили яркие моменты спортивных событий, ушедших в историю. В основном — футбольных матчей с участием собеседника. Смешные и грустные, поучительные и добрые: каждый эпизод, как стеклянный камешек в детском калейдоскопе.

— Впереди еще много турниров. Будем двигаться только вперед. Остановки недопустимы, — это вместо ответа на мой вопрос о том, что дальше, — мой роман про футбол еще не дописан…