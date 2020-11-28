Любовь к технике Сергею Овчинникову привил его отец

Сергей Овчинников из села Пушкино — механизатор во втором поколении.

За почти сорокапятилетний трудовой стаж в сельском хозяйстве Сергей Овчинников из ООО «Пушкинское» успел поработать на нескольких марках тракторов.

А за руль самоходной техники он сел в далеком 1976 году, еще будучи школьником. Одновременно учился на тракториста в местном совхозе «Отрада», где потом получил водительское удостоверение соответствующей категории. Успел поработать на тракторах ЮМЗ, ЛТЗ, Т-38.

По признанию самого Сергея Борисовича, любовь к технике ему передалась от отца, который также был механизатором. Хотя работать он начинал на ферме, помогал маме, которая трудилась там телятницей. Да и деревенский труд ему был знаком с детства. Дома семья всегда держала свое хозяйство.

Отслужив в Свердловске в армии, Овчинников вернулся в родное село, где работал в «Отраде» вплоть до 2000 года. Затем какой-то период трудился у фермера, а с 2007 года — в ООО «Пушкинское» под руководством С.Б. Доли. После армии женился на местной девушке Нине, которая работала в столовой, а затем на спиртзаводе. Вскоре родились дети: сыновья Вячеслав и Виктор.

Видя трудолюбие и бережное отношение к технике механизатора, руководитель сельхозпредприятия Сергей Доля не боится доверять ему различную технику, в том числе и импортную. Все-таки опыт у С.Б. Овчинникова немалый.

Сергей Борисович занят на севе зерновых и технических культур, затем на их обработке гербицидами. Если надо, садится за руль импортного погрузчика. Участвует и в уборке. В общем, универсальный работник. Поэтому работы ему хватает на весь год. И это несмотря на то, что дома у Овчинниковых есть свое хозяйство: корова, поросята, овцы, птица. Вместе с супругой они стараются все успевать. А рабочий день у них, как правило, начинается в 5.30 утра. Управившись с хозяйством, Сергей Овчинников без опозданий является на работу. А летом, во время сенокоса, успевает заготовить сено для живности. С.Б. Доля для этого всегда выделяет технику своим работникам.

На вопрос корреспондента «ДВ» о том, не хотел ли в свое время он переехать жить в город, С.Б. Овчинников без раздумий ответил отрицательно.

— Даже как-то и не было в то время у меня стремления, — признался собеседник, — в деревне свободнее себя чувствуешь. Да и молодежь тогда, все мои ровесники оставались здесь.

Сыновья Сергея Овчинникова решили выбрать военную стезю. Сейчас один служит в Петрозаводске, второй — в Подмосковье. Но всегда во время отпуска приезжают в родной дом. У супругов Овчинниковых есть внук и внучка, в которых они души не чают и всегда находят время с ними понянчиться…