Любовь – со школьной скамьи

— У нас обычно «огнетушителем» бывает муж, я ж могу и небольшой скандальчик затеять, — весело рассказывает о своей семье Ирина Викторовна РАХ из Нижней Матрёнки. С супругом Григорием Владимировичем они недавно представляли Добринский район на областном мероприятии «Золотой вальс на Липецкой земле», посвящённый супружеским парам региона, счастливо прожившим в союзе полвека.

«САМАЯ СИМПАТИЧНАЯ ВО ДВОРЕ»

В Прокопьевске Кемеровской области герои появились на свет в семьях шахтёров. Жили на одной улице, посещали один и тот же детский садик, учились в одной школе. Поэтому знакомы, как говорят, с пелёнок.

— И всё же был какой-то момент, когда обратили друг на друга внимание совершенно по-другому? — спрашиваю у них.

— Очень миленькая была и сейчас остаётся, как в той песне: «самая симпатичная во дворе», — признаётся Григорий Владимирович, — нельзя было пройти мимо, вот я и влюбился.

— Встречаться начали в школе: я в восьмом тогда училась, Гриша — в 9-м классе. Я старалась помоднее одеваться. У нас были общие друзья, но как-то именно Григорий сделал мне комплимент, как девушке. Для меня это было впервые… С той поры стали парой. И вот до сей поры вместе, слава Богу.

После школы молодой человек уехал на другой конец Союза: в город Херсон, где 4 года учился в мореходном училище рыбной промышленности. А невеста верно ждала, по окончании школы поступила в Новокузнецкий пединститут на факультет дошкольного воспитания. Бесконечные письма с признаниями в любви летели из одного края страны — в другой.

Вернулся жених после своей учёбы, объявил, что его направляют работать ещё далее — на окраину страны, на остров Путятин. Это залив Петра Великого на берегу Тихого океана.

— Ты со мной? — всего лишь спросил он.

— Конечно, — был ответ, но другого он и не ожидал услышать.

Перед отъездом, 4 октября 1975-го года, то есть 50 лет назад, прогремела весёлая свадьба. Два дня гуляли. От невесты все одноклассники пришли, ведь они были настоящими очевидцами их большой любви. В той далёкой дали молодожёны прожили 4 года, там же родилась их первая дочка Елена. По семейным обстоятельствам вновь пришлось вернуться на Кузбасс. Глава семейства тут 10 лет трудился в шахте. Потом начались у шахтёров забастовки, ушёл оттуда. А супруга и вовсе решила, что их семейству пора сменить место жительства. До того, в 1985-м, у них родился сын Станислав.

ДАВНО НАШИ ЗЕМЛЯКИ

— В те годы в Нижней Матрёнке проживали мои земляки, и я приехала к ним на разведку, — вспоминает она. — Всё понравилось. Так с 1989-го мы живём здесь.

В наших краях глава семейства Григорий Владимирович трудился и механиком, и инженером в сельских хозяйствах. Ирина Викторовна — по специальности. Кстати, их необычная для наших мест фамилия привлекла сразу к себе внимание, и я не ошиблась: она немецкая, в переводе «рах» — это рея (на кораблях).

В 1991-м в Нижней Матрёнке открыли новое здание школы. Сначала Ирина тут преподавала музыку, так как ещё на родине училась в музыкальной школе и имела соответствующее образование.

Одновременно была завучем по воспитательной работе. Однако требовались учителя иностранного языка. Заведующей роно той поры, Н.Т. Тишаниновой, удалось убедить И.В. Рах: надо ещё и такую специальность приобрести. Таким образом, с 2001-го и по сей день Ирина Викторовна преподаёт английский язык в Нижнематрёнской школе.

Их родные дети давно выросли. Дочка выучилась в Липецком политехническом университете на инженера-строителя, живёт в Грязях. Сын окончил Воронежский университет, тоже стал строителем, проживает с семьёй в городе учёбы. У бабушки с дедушкой трое внуков.

Станислав с 2022-го мобилизован на СВО. Мама без конца молится о нём, вместе с коллегами, родителями и школьниками собирает гуманитарную помощь бойцам.

Дети всегда миленькие, а внуки — особенно. На руках у бабушки Ирины — второй внук.

ВЫ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

— Муж — моя главная опора в жизни, — признаётся Ирина Викторовна, — за это время стал такой дорогой роднёй! Меня в нём всегда привлекало то, что он добрый человек, умеет быстро прощать. Первый подойдёт и протянет руку помощи. Настоящий семейный добытчик. Ещё Григорий — главный в нашей семье «миротворец», я вспыльчивая, могу и скандальчик затеять небольшой, чтоб всех встряхнуть. Про меня коллега как-то в шутку сказала: «Ты — настоящий паровоз дома, а все остальные — твои вагончики». Наверно, так оно и есть. Я очень решительная и лёгкая на подъём.

— Что лёгкая на подъём, это мы по вашему переезду из одного края страны в другой поняли, — говорю ей. — Столько лет с супругом прожили, что сейчас для Вас означают слова «счастливый брак»?

— Полное взаимопонимание. В общем, как у нас с Гришей. В браке важно и уважение, и терпение, и чувство юмора, а горячая любовь, на какой первоначально и строилась семья, с годами в нечто большее перерастает: доверие, надёжность. Детям своим говорю: будьте терпеливее к свои половинкам. У них — свои качества характера: что присуще вам, у других может не быть вовсе. Все ошибки в семейной жизни при желании можно исправить. Правда, вот на измену я не закрыла б глаза никогда, считая верность самой главной чертой в паре.

50 лет вместе. Ирина Викторовна и Григорий Владимирович Рах: «Счастливый брак — это полное взаимопонимание. В нём важны и любовь, и терпение, и чувство юмора…».

— Что вы нынешние написали б себе молодым в день свадьбы?

— Молодцы! Вы сделали правильный выбор. У вас замечательная семья, прекрасные дети и внуки.