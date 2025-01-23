В один из январских дней в Единую дежурно-диспетчерскую службу Добринского района поступило тревожное сообщение из д. Заря Мазейского сельсовета: косуля попала в сетку-рабицу.

Для спасения животного на место происшествия незамедлительно выехали охотоведы.

По вызову сразу прибыли начальник охотничьего участка по Усманскому и Добринскому районам Анатолий Злобин и председатель районного общества охотников и рыболовов Владимир Сигорских. Они увидели щемящую душу картину. Косуля запуталась в металлической сетке, билась в ней, пытаясь встать на ноги. Конечно, получила при этом повреждения. На улице собрались местные жители, которые без специалистов не решались подойти к животному, чтобы помочь ему. Общими усилиями, аккуратно его освободили из «плена», погрузили в машину и отвезли в Добринскую СББЖ, где раненой косулей занялись ветеринарные работники.

Опытный ветеринарный фельдшер Олег Сатин за свой почти 30-летний стаж работы в основном имел дело с домашними животными. Этот случай, когда «пациент» поступил из дикой природы, в его практике второй. Однажды Олегу Викторовичу уже приходилось оказывать первую помощь лосю с поврежденной ногой.

Ветеринарный фельдшер Олег Сатин всего второй раз в жизни оказывал помощь дикому животному, но сделал это профессионально.

— Для нас нет разницы, какое животное нуждается в медицинской помощи, — говорит ветфельдшер. — И те, и другие одинаково чувствуют страх, ласку и даже плачут от боли. К счастью, этот случай не был тяжелым. Провел визуальный осмотр, измерил температуру, убедился, что нет переломов. Потом обработал антисептиками раны. Постарался осмотр провести как можно быстрее, чтобы животное не получило лишний стресс. Ведь косули, как и домашние козы, очень пугливы.

Убедившись, что жизнь и здоровье косули вне опасности, специалисты решили выпустить ее на волю, туда, где обитают ее сородичи.

— Косули обычно стараются обходить жилье стороной, — поясняет охотовед Анатолий Злобин. — В нашем случае, возможно, ее напугали собаки, и она метнулась к металлическому ограждению, не заметив опасности. Иногда эти животные могут неожиданно выскочить на дорогу и попасть под колеса машины. Водителям нужно помнить об этом и быть очень внимательными на дороге рядом с местами обитания этих животных.

Оказывается, косули появились в нашем районе примерно 35 лет назад. Живут в основном в садах и посадках бывшего «Добринского» совхоза, куда пришли со стороны Петровского. Об этом нам рассказал егерь Владимир Сигорских, который ведет учет диких животных в нашем районе.

— Эти земли относятся к воспроизводственному участку Добринского охотничьего хозяйства, — рассказывает Владимир Васильевич. — Охота здесь запрещена. Если говорить о косулях, то сейчас их насчитывается примерно 30 голов.

Нынешняя бесснежная зима облегчает им задачу поиска пропитания. Косули собирают на полях потери от прошлогоднего урожая — кукурузу, свеклу. Но люди тоже заботятся об этих животных, оборудуя для них кормушки в определенных местах. Возле одной из них и выпустили на волю героиню этого материала, где она смогла вернуться к своей привычной среде обитания.

Эта история — яркий пример слаженной работы охотоведов и ветеринаров, а также поддержки неравнодушных жителей, чьи совместные действия спасли жизнь беззащитного животного, нуждавшегося в помощи человека.