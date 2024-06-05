Перед Международным днем защиты детей в администрацию Добринского района на торжественный прием были приглашены опекуны и приемные родители.

— Сегодня в зале, — сказал глава Добринского района Александр Пасынков, — собрались люди с добрым сердцем, которые сделают все, чтобы защитить детей от страданий и одиночества, окружить любовью и заботой, ведь каждый ребенок имеет право быть счастливым! Мне трудно вас назвать приемными родителями или опекунами. Вы все имеете своих детей, но тем не менее не испугались жизненных трудностей, взяв на себя ответственность за воспитание других детей, заменив им их родителей.

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, подготовленных работниками библиотеки.

Для опекунских и приемных семей устроили праздник в районной библиотеке.

В ходе мероприятия из видеоролика собравшиеся в зале более подробно узнали о семьях Зинаиды Николаевны и Александра Васильевича Титовых, Зинаиды Ивановны Токмаковой, Любови Николаевны Поповой. В их адрес звучало немало слов поздравлений и пожеланий. Представители этих семей из рук руководителя муниципалитета получили благодарственные письма, денежные сертификаты и букеты цветов. Но самой главной для них наградой навсегда останется искренняя любовь родных и приемных детей…

Наша справка:

На сегодняшний день в отделе по опеке и попечи-тельству района состоят на учете 62 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, из них 10 детей усыновлены, 32 — находятся под опекой и попечительством, 18 — воспитываются в приемных семьях, 2 ребенка являются воспитанниками организа-ций для детей-сирот и де-тей, оставшихся без попе-чения родителей.