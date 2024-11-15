В Липецке состоялось первенство областной организации Всероссийского общества слепых по спорту для незрячих (шоудаун). Это своеобразный настольный теннис для такой категории людей. В нём принимала участие Анастасия Скоробогатова из Пушкино.

В ходе упорной борьбы наша землячка стала победительницей, с чем Настю и поздравляем. Девушка утверждает, что это её любимый вид спорта. И тут стоит добавить: по нему она уже достигла хороших результатов.

Так, в минувшем сезоне за такую победу девушка была удостоена чести участвовать во Всероссийских соревнованиях в городе Екатеринбурге. Что на сей раз ожидает победительницу, пока судейская коллегия определяется.