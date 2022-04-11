Все больше мест для отдыха в Липецкой области присоединяются к программе «Туристический кэшбек», действие которого Правительство России продлило до 15 апреля 2022 года. Об этом заявил во время своего выступления в Государственной Думе премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К примеру, в Липецкой области, со скидкой можно отдохнуть известной далеко за пределами региона усадьбе «Скорняково-Архангельское» в Задонском районе, на базе отдыха «Донской лес», в археологическом парке «Аргамач». Планирует стать участником и знаменитая Кудыкина гора.



— В современных условиях любая форма поддержка важна. Тем более, когда это связано с отдыхом. Добрый знак, что программу продлили, значит, она действительно популярна и необходима, особенно в преддверии первомайских праздников и сезоном летних отпусков. Особенно важно, что поддержку может получить каждый гражданин России при наличии отплаты по карте «Мир», — высказалась директор центра развития культуры и туризма Липецкой области Людмила Горегляд.



По ее словам, туристические компании отмечают рост популярности отдыха в Липецкой области.



— Люди интересуются не только отдыхом в Сочи или поездкой в Санкт-Петербург, а отдыхом у себя «дома». Это говорит о том, что последние годы появилось много комфортных и необычных мест для проведения не только выходных с семьей и друзьями, но и полноценного отпуска. Хочется, чтобы еще больше компаний предоставляющих туристические услуги в Липецкой области включались в программу «Туристический кэшбек», — заключила собеседница портала.



Напомним, что программа «Туристический кешбэк» действует в России с 2021 года и позволяет туристам вернуть до 20 процентов от стоимости путевки по карте «Мир».



Подробнее об участниках программы в разных регионах России можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.