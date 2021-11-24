Обустройство лыжероллерной трассы продолжается в Ельце. Средства на строительство объекта на территории лыжной базы были выделены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». По результатам одноименного голосования более 5 тысяч ельчан отдали свой голос за благоустройство лыжероллерной трассы.

Сейчас на объекте проводятся земляные работы. Уже выполнена срезка подготовительного слоя, «прорезана» трасса (выполнена трассировка), ведутся подготовительные работы под асфальторезиновое покрытие. Строители укладывают песок, щебень, «укатывают» основание. Лыжероллерная трасса будет включать 1,5-километровый круг. Ширина трассы – 6 метров. Покрытие будет выполнено из асфальта с обустройством резиновой крошки.

В рамках проекта предусмотрено полное освещение объекта, что позволит проводить тренировки и в вечернее время. Стоимость работ составляет 23 миллиона рублей. При планировке территории учтены все пожелания спортсменов и их тренеров. Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.