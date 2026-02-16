«Лыжня России» состоялась в Липецке несмотря на оттепель

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла 14 февраля на Зеленом острове в Липецке и объединила 3000 любителей и профессионалов зимнего спорта. Дистанций было три. Самая протяженная – 10 километров для участников старше 18 лет. Здесь самым быстрым оказался Дмитрий Жданов 1985 года рождения из Станового. Его результат – 26 минут 37 секунд. Среди женщин лидер – студентка ЕГУ Виктория Перепечина с 29 минутами 32 секундами. Участники до 18 лет стартовали на пять километров. Первым эту дистанции среди юношей прошел Арсений Ларин 2010 года рождения – за 12 минут 14 секунд. Среди девочек победительницей стала Анна Воронецкая 2011 года рождения. Ее время – 14 минут 2 секунды.

Самой массовой традиционно оказалась гонка на 3,5 километра. Здесь главное было не победа, а участие. Преодолеть расстояние липчане пришли целыми семьями – от бабушек и дедушек до самых юных членов семей. Есении Киясовой, к примеру, 2,5 месяца. На лыжи она, разумеется, не встала, но поспала на руках у бабушки, пока мама, сестра и брат бежали дистанцию. Кстати, бабушка Татьяна Хабарова до этого участвовала в забеге на 10 километров.

«В этом году «Лыжня России» проводится в стране в 44 раз. В нашем регионе гонки были запланированы и в Липецке, и во всех муниципалитетах. Каждый житель мог стать частью общероссийской акции, проверить свои силы, выносливость, встретить единомышленников, которые также за спорт и здоровый дух. Приятно отметить, что в Липецкой области много тех, кто убежден что здоровый образ жизни объединяет, воодушевляет, заряжает позитивом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.