Общество Спорт

«Лыжня России» в Добринском районе состоялась!

2 минуты назад
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Сороковой, юбилейный районный этап массовых соревнований «Лыжня России-2022» в этом году провели на новом месте – в Буфеевом саду.

Участие в стартах приняли свыше ста любителей активного отдыха на природе. Общее количество людей, собравшихся в этот день в живописном месте Добринского района – более двухсот человек.

Люди приезжали сюда целыми семьями. Также к месту состязаний был организован подвоз всех желающих. Автобусы с логотипом гонки курсировали от входа в парк Молодежи п. Добринка.

В саду развернули несколько пунктов питания. Каждый мог бесплатно отведать горячего шашлыка, кашу, сваренную в полевой кухне и чай. Настроение присутствующим поднимали самодеятельные артисты, выступавшие на открытом воздухе с импровизированной сцены специального автомобиля-автоклуба, который поступил в наш район в рамках нацпроекта «Культура».

Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных категориях, получили в награду почетные грамоты и медали от администрации Добринского муниципального района. Победителям стартов вручили памятные подарки.

Юбилейная «Лыжня России» удалась. Как отметило большинство ее участников, в следующем году они обязательно примут в ней участие. А глава Добринского района Роман Ченцов пообещал приложить все усилия, чтобы сделать будущую гонку еще более массовой и увлекательной.

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