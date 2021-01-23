11 января 2021 года в ОМВД России по городу Ельцу поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов города, в котором сообщалось о том, что 5 и 9 января из торгового зала неизвестные лица похитили товарно-материальные ценности.

Со слов заявительницы установлено, что оба факта кражи она заметила только 11 января, когда просматривала видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в помещении магазина. Сотрудники полиции также изучили данные материалы и выяснили, что 5 января мужчина и женщина зашли в торговый зал, взяв при этом продуктовую корзину, куда положили бутылку алкогольного напитка, 1,5 килограмма мяса, упаковку кофе, молоко, упаковку макарон и пакет лука. Затем часть продуктов женщина сложила в непрозрачный пакет и, минуя кассовую зону, вышла, а другую часть продуктов мужчина оплатил банковской картой и сложил всё в пакет. После чего неизвестные ушли домой.

Спустя несколько дней, 9 января, злоумышленники пришли в этот же магазин и по той же схеме похитили 5 килограмм мяса, а мужчина заплатил только за сок, хлеб и мандарины. Общая сумма причинённого материального ущерба составила 3 971 руб. 71 коп.

Полицейские установили личность подозреваемых, которыми оказались супруги (41-летний муж и 38-летняя жена), оба ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение преступлений. По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). В настоящий момент они полностью признали свою вину в содеянном, сообщили в УМВД России по Липецкой области.