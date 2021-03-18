Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов в своем Инстаграм поделился новостью о встрече с руководителем черноземного отделения сети магазинов “Магнит” Альбертом Поршневым, который приехал в наш регион с ценным грузом.

Четыре фуры привезли на склад 15 тысяч продуктовых наборов. В течение ближайших недель волонтеры #мывместе и партии Единая Россия распространят их среди малообеспеченных многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и находящихся в социально опасном положении.

Дмитрий Аверов напомнил, что в период пандемии эта компания уже передала более 4 тысяч бонусных карт липецким медикам.

“Благодарю компанию и лично Альберта Викторовича за поддержку и сотрудничество. Также обсудили увеличение доли наших продуктов в торговой сети. А это 234 магазина по области. И конечно, не могли не затронуть тему налогов и заработных плат сотрудников. В “Магните” работают 2,5 тысячи человек. Средняя зарплата выше средней по отрасли торговли. Но в этом направлении всегда есть куда расти!”, – написал Дмитрий Аверов.