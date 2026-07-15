Макаронное дерево поражает красотой

В наших краях с недавних пор поселилась необычная южная гостья, сразу же завоевавшая сердца тех, кто терпеливо за ней ухаживал и дождался ароматного благоухания своей любимицы. Знакомьтесь: катальпа.

И увидеть яркую диковинку можно было в июньские дни в парке «Молодёжный» п. Добринка. Сам парк в эти дни будто сошёл с открытки: настолько он ухожен и живописен. Кругом — сочная зелень, подстриженные газоны радуют глаз бархатом, а клумбы вспыхнули разноцветьем петуний. Каждая деталь просто дышит заботой.

И над всем этим господствуют цветущие деревья. Король запаха — жасмин. Жасминовую аллею тут можно отыскать с закрытыми глазами. Уж настолько сгущен сладковатый аромат этого кустарника, что мимо не пройти.

Жасминовую аллею можно найти с закрытыми глазами.

Жасмин — король запахов.

Ну а самым удивительным здесь кажется дерево счастья, или макаронное дерево — кому как нравится. А вообще, у него ещё более названий-«кличек». Официальное одно — катальпа. Правда, и здесь столько разновидностей в природе (яйцевидная, бигнониевидная, краснеющая, прекрасная и т.д.). Только цветущая, она по-настоящему завораживает: огромные сердцевидные листья, похожие по форме на листья сирени, образуют густо-зелёную крону, сквозь которую солнечные лучи почти не пробиваются. Ну а главным украшением дерева являются его пышные шапки-букеты. От бело-кремовых цветков плывёт лёгкий обволакивающий аромат. Не оторваться!

Тонким ванильным ароматом благоухает дерево счастья, или макаронное дерево. Кому как нравится. Официальное название — катальпа.

Будто на модном показе в одном месте мириады цветущих маленьких орхидей собрались на праздник. Особенно контрастно и красиво выглядит катальпа на фоне наших склонившихся ивушек, словно извиняющихся за отсутствие цветов при такой соседке. «Нахохлившись», стоят на этом живописном фоне и вечнозелёные ели и туи. Катальпа и потом станет удивлять своей необычностью: до 40 сантиметров вырастут на ней длинные стручки-плоды, которые раскроются лишь в следующем году. Поэтому и прозвали дерево в Европе, прежде всего в Италии, макаронным, так как стручки напоминают спагетти. Ещё называют шнурковым, сигарным… Но вот индейцы приписывают ему божественную силу, потому и зовут деревом счастья. Вырастать это счастье может до 35-40 метров при соответствующем родном климате и с кроной почти размером с небольшой спортивный зал.

Китайцы, в свою очередь, называют свою страну родиной катальпы. И столько легенд про дерево сочинили. Например, по одной из них в стародавние времена шла непримиримая вражда между слонами и обезьянами. Если первые попадали в плен ко вторым, то на сучьях развешивали уши слонов (и называют там дерево «слоновьи уши»). Когда слоны брали в плен обезьян, то на ветки раскидывали их хвосты (и отсюда ещё одно название — «дерево обезьяньих хвостов», поскольку цвет и форма стручков катальпы их точно копирует).

Гладь Чуевского пруда. Ветер стих. На землю ложится тёплый летний вечер.

Идёшь далее мимо всей этой волшебной экзотики-чудесности, где пчёлы и шмели тоже стараются друг друга опередить и пережужжать, и попадаешь туда, где время словно замирает. В безмятежной глади Чуевского пруда бездонной синевой тонет небо, отражая и редкие облачка, и кроны деревьев с камышом, лишь умножая ощущение покоя и летней красоты нашего края.