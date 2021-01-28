В Липецком областном Центре культуры 28 января наградили лидеров малого и среднего бизнеса. В конкурсе было представлено 16 номинаций. Заявки на участие поступали от муниципальных образований и бизнес-объединений.

Это уже 19-ый по счету конкурс, который берет начало с 2001 года. За это время у него было более 250 победителей. В этом году поступило 85 заявок.

Наградил и поздравил победителей конкурса вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

ПОБЕДИТЕЛИ 2020:

Гран-При – Русборг (Елецкий район)

Народный предприниматель – СТО Долгоруковского района

Прорыв года – ООО МиСон Липецк

Семейный бизнес – Сладкая фея (Липецк)

Атлант бизнеса – Металл Трейд

Успешный старт – Indipizza (Липецк)

Липецкий продукт – Елецкая самого-валяльная фабрика

Добрый бизнес – Исток (Усманский район)

Бизнес-инновация – Система 48 (Липецк)

Наставник года – Юна Никишкина, Спутник (Липецк)

Туризм и спорт – week48 (Липецк)

Фермерство – Хлебороб (Лев-Толстовский район)

Производство – ИнтерЭкоТехнологии (Липецк)

Услуги – Неотложка плюс (Липецкий район)

Общепит – сеть пекарен Любимая (Усманский район)

Торговля – СССхПК Ломовской (Чаплыгинский район)

После торжественной части собравшихся ожидал антитренинг «Как не наступать на грабли?» и битва интеллектов от легендарного знатока Максима Поташева.

– Моему поколению он известен как один из лучших игроков в истории телевикторины «Что? Где? Когда?». В элитарном клубе он неоднократно выигрывал раунд «Супер-блиц», в котором знаток, оставшись за столом в одиночестве, должен был найти правильный ответ на вопрос всего за 20 секунд. Похожие задачи часто приходится решать и предпринимателям. Конечно, бизнес – это командная работа. Но ключевые решения все равно, как правило, принимает один человек и тоже нередко в режиме цейтнота»,- прокомментировал Дмитрий Аверов.

Обладатель хрустальной совы назвал причины, по которым не стоит заниматься предпринимательством. Мотивация для открытия бизнеса не может ограничивается нежеланием работать на начальство. Именно наличие собственной идеи, желание ее развивать и реализовывать даёт верный импульс для создания своего дела. После «демотивирующего» тренинга участникам форума предстояло помериться смекалкой в популярном квизе. Победители викторины получили в подарок книги Максима Поташева с личным автографом автора.