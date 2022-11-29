Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили расширение действующей особой экономической зоны, механизмы реализации инвестпроектов и туристический потенциал города Елец.

Министр отметил эффективную реализацию механизма ОЭЗ в Липецкой области и поручил подготовить список приоритетных проектов, которые будут иметь наибольший эффект для развития региона при расширении ОЭЗ.

На текущий момент резидентами ОЭЗ «Липецк» вложено более 93 млрд рублей инвестиций и создано более пяти тысяч рабочих мест. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности за 2021 год липецкая экономзона заняла второе место и первое место нарастающим итогом с начала функционирования ОЭЗ.

Игорь Артамонов рассказал о планах по развитию туристической инфраструктуры в Ельце в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Елец победил в федеральном конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов. В 2023 году на средства гранта планируем проведение работ по установке вывесок на фасадах, архитектурной подсветке зданий, созданию уличной инфраструктуры для комфортного отдыха туристов», – отметил Игорь Артамонов.

Министр сообщил, что обязательства, ранее принятые Ростуризмом по федеральному конкурсу, будут выполнены.