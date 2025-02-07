Встреча министра экономического развития России Максима Решетникова и руководителя Липецкой области Игоря Артамонова состоялась накануне. Обсуждалась реализация национального проекта «Производительность труда». Опыт региона заинтересовал министра в ходе совещания по ВКС, которое состоялось в начале текущей недели, после чего глава Минэка пригласил губернатора на очную встречу.

На сегодняшний день Липецкая область входит в число лидеров по уровню удовлетворенности реализацией национального проекта «Производительность труда».

«99 компаний уже внедряют бережливые технологии. Но мы пошли дальше – применяем их в бюджетной сфере. Результат? Как пример – расходы на управленческий аппарат снизятся на 11%, а госуслуги перейдут в цифровой формат 24/7», – рассказал Игорь Артамонов.

Поддержку предприятиям-участникам нацпроекта оказывают федеральный и региональный центры компетенций.

Кроме того, Игорь Артамонов рассказал Максиму Решетникову, что благодаря поддержке Министерства экономического развития РФ в 2024 году к ОЭЗ «Липецк» была присоединена третья промышленная площадка – территория бывшего тракторного завода. В сентябре 2024 года на этом участке было запущено первое производство. «Липецкий тракторный завод» открыл цех, в котором организован выпуск металлоконструкций и навесного оборудования для сельскохозяйственной и коммунальной техники. В перспективе планируется производство экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин. Таким образом, предстоит развитие территории, на которой ранее располагался известный на всю страну завод, десятилетиями снабжавший техникой СССР.

На ближайшие два года за ОЭЗ «Липецк» сохранён статус территориальной сетевой организации. Это исключение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между Правительством РФ, управляющей компанией ОЭЗ «Липецк», профильными ведомствами. В итоге сохранился ряд преимуществ для резидентов особой экономической зоны. Для ведения деятельности в качестве ТСО ОЭЗ «Липецк» обладает всеми необходимыми ресурсами по обеспечению потребителей электроснабжением высокого качества: многочисленный профессиональный штат, надлежащим образом функционирующее оборудование, финансовые ресурсы, оперативное реагирование в случае аварии. Инвесторы получают заранее созданную инфраструктуру и не несут обременения по строительству новых распределительных подстанций и сетей.

Также в ходе встречи обсуждалась тема внедрения искусственного интеллекта. В конце прошлого года Липецкая область второй раз стала победителем Национальной премии «Лидеры ИИ» в рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey за создание ML-модели по оценке стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях. Разработка липецких программистов предоставляет региону рекомендации для принятия решений по приоритетному выкупу участков или отказу от приобретения по завышенной цене.