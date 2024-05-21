В липецком футбольном клубе «Металлург» новый тренер. Команду возглавил Максим Ромащенко. До этого он тренировал молодёжную футбольную команду в Москве. Известен как лучший бомбардир в истории сборной Беларуси. Играл за столичные «Торпедо» и «Динамо», выступал за турецкие клубы.

С новым тренером «Металлурга» встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Обсудили будущее липецкого футбола и стратегию команды на ближайшую перспективу.

«Мягко говоря, в последнее время игра у клуба расклеилась. Нужно вытаскивать команду. Липецкие болельщики заждались красивого футбола и результата. И нужно давать шанс местным молодым ребятам. Договорились, что в «Металлурге» появится больше местных воспитанников», – сообщил губернатор по итогам встречи.