Максимальные 100 баллов при сдаче Единого государственного экзамена в 2024 году набрали 39 выпускников школ Липецкой области. Их число может вырасти, отметили в областном управлении образования и науки. Окончательная цифра станет известна после 19 июля по прошествии резервных дней ЕГЭ.

Выпускник школы №59 Липецка Кирилл Строков набрал максимум на едином госэкзамене по двум предметам: математике и физике. Единственный в Липецкой области мультистобалльник планирует связать свою жизнь с аналитическими исследованиями данных. Аналогичная сфера интересует и Евгения Мельникова из 30 липецкой школы, отличника и стобалльника по физике. Софья Ступина, окончившая школу №42 Липецка, хочет развиваться в графическом дизайне и подобрала подходящий факультет в в ЛГПУ. При поступлении требуется литература, Софья получила 100 баллов. Столько же по химии набрали Марина Солоденко из гимназии №19 и Мария Змитриченко из лицея №44. Первая хочет продолжить семейную традицию и стать химиком, вторая – врачом-стоматологом.

Губернатор Липецкой области запланировал личную встречу во всеми стобалльниками региона. «Мы гордимся нашими выпускниками. За их результатами – многолетний усердный труд. Родителям и педагогам – слова благодарности: вырастили, воспитали, обучили, вложили душу. Ваша поддержка, терпение, мудрость и профессионализм сыграли ключевую роль в успехе детей, на плечах которых лежит не только будущее региона, но и страны», – прокомментировал глава региона.