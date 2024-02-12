Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев высоко оценил уровень цифровизации госуслуг в Липецкой области. С достижениями региона в сфере цифровизации он ознакомился на выставке «Россия» в День государственных услуг.

В Липецкой области 100% услуг можно получить в электронном виде. Уже сейчас три четверти жителей подают заявления на их получение через портал Госуслуг. Это существенно ускоряет процесс и повышает уровень удовлетворённости населения работой органов власти. Абсолютное большинство заявлений рассматривается без нарушения сроков. Самыми востребованными являются услуги в сферах образования и социальной защиты.

Многофункциональные центры есть во всех районах Липецкой области, открыто 25 отделений. За год количество услуг, оказываемых в них, увеличилось в 3,2 раза, а время ожидания сократилось с 7,4 до 6,3 минут. МФЦ региона получили награды как крупная региональная сеть и лучший проект. Их производительность выросла на 45%. Благодаря внедрению интеллектуальной системы управления количество обращений, обработанных не по стандарту, уменьшилось на 80%. Также Липецкая область первой в стране запустила электронный сервис для поддержки участников СВО и их семей. Липецкая система «Патронаж» легла в основу работы федерального Фонда «Защитники Отечества».

«Цифровизация позволяет значительно оптимизировать, ускорить и, как следствие, облегчить многие процессы. Немаловажно, что автоматизация позволяет свести к минимуму ошибки. Но главное – растет удовлетворенность людей. В Липецкой области благодаря внедрению электронных методов обработки данных и запросов удается успешно решать многие социальные задачи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.