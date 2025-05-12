Малая родина – сила России

Второй Всероссийский муниципальный форум проходил с 21 по 23 апреля в Москве, на территории Национального центра «Россия». В нем вместе со своими коллегами из других муниципальных районов Липецкой области принимал участие руководитель Добринского муниципалитета А.Н. Пасынков.

— В таком знаковом для муниципальной власти форуме, — поделился впечатлениями от мероприятия с корреспондентом «ДВ» Александр Николаевич, — участвовали около 4 тысяч человек из всех субъектов РФ. Среди них были представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Это мероприятие проводится ежегодно по поручению Президента России В.В. Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований.

Перед собравшимися на сессиях выступали такие видные политики и общественные деятели, как директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, депутат Госдумы Ирина Яровая.

В один из дней форума Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил вторую Всероссийскую муниципальную премию «Служение».

В программе мероприятия был фестиваль культур «Сердце Родины», выставка «Парки России». На различных площадках форума обсуждались такие важные для муниципалитетов вопросы, как развитие агропромышленного комплекса и поддержка фермерства; государственные и муниципальные программы содействия развитию сельских территорий; развитие сельской инфраструктуры и благоустройство; поддержка молодежи и кадровая политика в сельских районах. Все озвученные проекты, стартапы, которые представили эксперты форума, уже сейчас применяются в муниципалитетах других субъектов Российской Федерации.

— Подобные форумы, — подвел итог поездки А.Н. Пасынков, — дают отличную возможность обменяться опытом с коллегами из других субъектов Российской Федерации, а также узнать о лучших практиках муниципального управления, чтобы потом применять их в своей работе.