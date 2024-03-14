Иван и Ольга Поляковы, д. Николаевка Петровского сельсовета.

День свадьбы: 18 июня 1992 года.

На что обращают внимание в противоположном поле подростки? Верно: на внешность. В этом возрасте именно она может вызвать чувство влюбленности. Ольга Полякова признается, что в свое время тоже оценила в первую очередь привлекательную внешность паренька, уделявшего ей знаки внимания. А было им тогда всего по 14 лет.

Первая любовь настигла Ивана и Ольгу даже не в старших классах, а еще раньше.

— Хотя мы и ровесники, в школе Иван учился на год младше, — рассказывает Ольга Полякова. — Как-то вместе с другими ребятами нас отправили от Петровской школы отдыхать в Анапу. Тогда Ваня и начал за мной ухаживать. Угощал пепси-колой, в экскурсионном автобусе старался сесть рядом и даже купил для меня на набережной простенькие, но очень модные в то время сережки. Жаль, что они не сохранились.

Забегая вперед, скажем, что по жизни Иван таким и остался: внимательным, заботливым.

Так между подростками завязались романтические отношения. Встречались в основном в клубе на танцах. Гуляли, держась за ручку, танцевали медленные композиции… А вскоре уже не представляли себе жизни друг без друга и строили серьезные планы на будущее. Правда, сначала нужно было обоим окончить школу.

Первой аттестат получила Ольга. Отучилась на курсах осеменаторов, работала на ферме в д. Николаевке. На следующий год 11-летку окончил Иван и сразу же объявил своей возлюбленной, что придет к ней свататься. Это событие состоялось на Троицу.

— Честно говоря, до последнего волновалась, не сорвется ли наше сватовство, — продолжает Ольга. — Родители хоть и не возражали против раннего брака детей, но все же… Успокоилась, когда у нашего дома остановился автобус с гостями и гармонистом.

А через месяц уже гуляли свадьбу дома у жениха, в п. Политотдел. Времени на подготовку было немного, к тому же годы на дворе стояли непростые — перестроечные. Побегать пришлось всем. За кольцами в Мордово ездили, за платьем для невесты — в Липецк, свадебный торт заказали в известном на всю область кафе «Сказка»…

Расписывалась пара в Петровском. Секретарь сельсовета Антонина Афанасьевна Кузина зарегистрировала их брак, сказала напутственные слова, и молодые отправились в КБО райцентра, чтобы сфотографироваться.

Изюминкой свадьбы был шикарный автомобиль марки «Мерседес». Его одолжил односельчанин Николай Севастьянов, получивший машину как один из передовых механизаторов хозяйства (в начале 90-х была такая форма поощрения сельскохозяйственных тружеников).

Тот июньский день был солнечным и жарким. Дождя не было с самой весны. Зато в конце первого дня свадьбы небо будто прорвалось. Хлынул сильнейший ливень, который шел всю ночь.

— Кто-то из гостей сказал мне пророческие слова: «Дождь идет — это хорошая примета, значит, счастливой будешь…», — вспоминает Ольга.

На второй день молодая снова надела белое платье, чтобы обвенчаться в церкви с. Павловка. Прошедший дождь размыл дорогу. Асфальта не было, и ехали по грязи, опасаясь застрять в какой-нибудь рытвине. Но с Божьей помощью доехали до храма благополучно.

Отшумела свадьба. И молодожены стали жить в Николаевке у родителей Ольги. Иван отучился на водителя, устроился на работу в Петровском, потом пересел на трактор.

Через три года Павел Иванович Путилин, возглавлявший в то время совхоз «Петровский», выделил молодой семье квартиру. Если б тогда Поляковы не получили свое жилье, кто знает, как бы сложилась их жизнь, остались бы на малой родине или в город уехали.

Дом был просторный — почти семьдесят квадратов. Почти столько же еще и пристроили. Семья ведь росла быстро: на свет появились три дочки и сын.

Дети росли в атмосфере любви и счастья. Наверное, поэтому, создав свои семьи и разъехавшись по городам, постоянно приезжают в родительский дом, где им всегда рады. Сейчас у Ольги с Иваном уже пятеро внуков, ждут шестого.

— Когда-то я мечтала получить высшее образование, — делится Ольга Полякова. — Но жизнь сложилась иначе: стала многодетной мамой. После учебы в колледже искусств возглавила сельский клуб и нашла себя в этой работе. Зато все дети учились в высших учебных заведениях, не раз награждались за учебу и другие достижения. Они — наша гордость.