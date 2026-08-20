Маленькие зодчие

В ГДО МБОУ СШ п. Петровский отметили День строителя. Вместо разговора воспитатели решили устроить детям настоящее погружение в профессию.

Начали с истории: воспитатель Елена Николаевна Есакова задала ребятам вопрос, который заставил их задуматься: «А откуда вообще взялся наш детский сад?». Оказалось, что здание, в котором дети проводят каждый день, появилось еще в 1966 году благодаря инициативе местного совхоза. С тех пор прошло почти 60 лет — в этом году сад отмечает солидный юбилей! Мы еще раз мысленно сказали «спасибо» тем мастерам, которые когда-то заложили фундамент нашего общего дома.

Затем ребята, просматривая презентацию, созданную воспитателем, разбирались, кто такие архитекторы, каменщики и крановщики, и какие инструменты им нужны для работы. А потом теория плавно перетекла в практику.

Группа превратилась в огромную строительную площадку! В ход пошли кубики, конструкторы «лего» и всё, что попадалось под руку. Кто-то строил небоскребы, кто-то — сказочные замки, а кто-то — уютные домики для любимых игрушек.

Было здорово наблюдать, как дети учатся договариваться, распределять роли и воплощать свои идеи в жизнь. Кто знает, может быть, через пару десятков лет кто-то из сегодняшних маленьких «зодчих» построит настоящий город?

Елена ЕСАКОВА.