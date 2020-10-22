Маленький внук запер бабушку на балконе в Липецке

Дважды на вскрытие дверей по поводу бытовых ЧП выезжали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка в минувшую среду, 21 октября.

Днём на улице Пушкина к прохожим взывала замерзающая на балконе собственной квартиры женщина, где её «заблокировал» двухлетний внук. Неравнодушные горожане сообщили об этом по номеру «112». Ситуацию спасателям пришлось исправлять, открыв входную дверь слесарным инструментом.

Как сообщил руководитель дежурной смены Виктор Евдокимов, подобные случаи, в практике отряда – не редкость. Несколько дней назад его же смена выручала молодую маму на Опытной станции. Понадеявшись, что двухлетняя дочь не дотянется до замка, она вышла на лестничную площадку без ключа. Однако сообразительная девочка пододвинула к двери стул.