Непосредственным получателям господдержки из числа малых форм хозяйствования на селе, в том числе в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», на сегодняшний день в Липецкой области из бюджетов разных уровней выплачено 100% выделенных средств. Это 158 млн рублей, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В Липецкой области также были изысканы дополнительно еще 12 млн рублей на предоставление гранта «Агростартап». Получателями столь популярной меры поддержки стали еще четыре начинающих фермера из Добровского, Усманского и Долгоруковского районов. Они занимаются разведением молочного и мясного КРС, овцеводством и выращиванием овощей открытого грунта. Всего в регионе победителями гранта «Агростартап» стали 34 фермера.

Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов экономики региона. «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят свои высокие достижения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в этом году в малое и среднее предпринимательство агропромышленного комплекса будут вовлечены более 13 тысяч человек. Для этого на господдержку фермеров, кооперативов и центров компетенций из федерального бюджета направлено более 5,6 млрд рублей. Средства позволят в том числе реализовать свыше 1300 новых проектов «Агростартап», а также просубсидировать часть затрат около 640 сельскохозяйственных кооперативов.

Сейчас в России по этому направлению освоено около 85% лимита федеральных средств. В том числе начинающие фермеры получили грантовую поддержку на сумму почти 3,4 млрд рублей (96,6%). Победителями конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап» стали 1308 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, более 6,5 млрд рублей выделено на грантовую поддержку сельским предпринимателям по госпрограмме АПК. Свыше 1,8 млрд рублей пойдет на реализацию как минимум 109 проектов по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.