Сейчас стоит жара. Вода очень нужна нашим бойцам. Эти без малого 200 пятилитровых бутылей отправила на фронт семья Сусанны Давришян. Они с супругом считают, что водой помочь могут многие.

Индивидуальные предприниматели со станции Плавица постоянно оказывают помощь участникам специальной военной операции.

Немалое количество фермеров и частных предпринимателей насчитывается в Богородицкой сельской администрации: 110 человек зарегистрировано. По словам главы этого сельсовета Александра Ивановича Овчинникова, все они помогают фронту.

— Бахтина Людмила, Агарков Игорь, Сусанна Давришян, Чубаровы Александр и Светлана, а также наш депутат сельсовета Касоян Тимур, — боясь кого-то упустить из самых активных, которых всех здесь назвать невозможно, перечисляет имена земляков А.И. Овчинников, — с самого начала операции просто своей обязанностью считают выделять средства или продукты на СВО.

С некоторыми из индивидуальных предпринимателей и депутатом этого сельсовета удалось поговорить. Они рассказали о своём желании помогать фронту. Если быть точнее, то каждый из них говорил, что это наш долг. Долг тыла.

Прежде всего, депутат и отец пятерых детей Тимур Касоян прокомментировал ситуацию:

— В Добринском районе живу уже 35 лет, поэтому все его жители давно стали для меня земляками. Я, как и все адекватные люди, с волнением слушаю новости с мест боевых действий, переживаю за добринских парней, кто там воюет. Поэтому стараюсь обязательно им помогать всем, что в моих силах. Моя жена Сусанна — индивидуальный предприниматель. Стоит жара. И недавно мы отправили около двухсот пятилитровых бутылей воды. До того — много раз собирали продуктовые наборы. Всё это через сельсовет направляем в Добринку, оттуда уже везут на фронт. Через неделю-две вновь соберём продукты для бойцов. Я, как обычный гражданин и как депутат сельсовета, призываю бизнес активнее участвовать в сборе гуманитарной помощи.

— У одной из моих работниц, Людмилы, там воюет сын Максим. В 2022-м году его мобилизовали, — поддерживает разговор хозяйка продуктового магазина и местного кафе «Фаворит» Светлана Васильевна Чубарова, — разве могу по-матерински не понимать её переживаний и не помогать нашим защитникам? Мы с мужем Александром Геннадьевичем с первых дней собираем гуманитарную помощь. А у нашей продавщицы Валентины муж Дмитрий два года воевал, вот перед Троицей пришёл в отпуск. Как не порадоваться за их семью! И, конечно, постараемся вместе с ним отправить его сослуживцам продукты.

Светлана Васильевна рассказала, что у неё две дочери. Старшая Дарья живёт в городе, а младшая Анна, окончившая 9 классов гимназии в этом году, постоянно помогает родителям в их общем сборе для фронта.

Зимой Чубаровы вместе со своими работницами готовили для бойцов домашнюю еду: котлеты и пирожки. В тот период их проще было сохранить. Сейчас в основном собирают крупы, печенье, масло и тушёнку.

— Конечно, даже не обсуждается, что участникам СВО надо помогать, — подытоживает владелица малого бизнеса. — Мы должны быть с ними едины, по-другому быть не должно.