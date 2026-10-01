«Малыши не умеют притворяться»

В этом абсолютно уверена педагог с многолетним стажем Людмила Владимировна БРЫКИНА, сейчас находящаяся на заслуженном отдыхе.

— Всё в мире детей по-настоящему, — утверждает она. — Малыши искренне чувствуют и говорят. Если уж радуются, то искренне, коли обижаются, то до слёз, и на любую фальшь ребёнок реагирует мгновенно. Поэтому главным своим правилом я сделала честность: не обещать того, чего не сможешь сделать, не говорить «всё хорошо», если видно, что ребёнку тяжело, и обязательно находить минуту, чтоб с каждым поговорить отдельно.

Путь в профессию у Людмилы Владимировны получился по зову сердца.

Ещё в школьные годы Людмила знала, что станет учителем или воспитателем детского сада. Мечта сбылась, она сраззу поступила в вуз.

С детства она мечтала быть учителем или воспитателем. И так сложилось потом в её жизни, что выступала в двух этих ролях. Старшая сестра Татьяна (Т.В. Нестерова, в недавнем прошлом — учитель начальных классов Пушкинской школы) уже «сеяла разумное, доброе, вечное».

И Люда следом за ней по окончании второй Добринской школы поступила на факультет дошкольного образования в Елецкий пединститут.

Замуж вышла, будучи студенткой. Л.В. Брыкина — мама двоих сыновей, которые тоже имеют высшее педагогическое образование.

После института юного воспитателя распределили в Среднюю Матрёнку. Там строился новый детский сад. Вспоминает, как сразу стала воспитывать старшую группу, которую готовила к школе. Причём так несколько раз подряд. Потом семейство Брыкиных перебралось в Добринку. И здесь моя собеседница сперва 25 лет отработала учителем начальных классов в начальной школе, что к детскому садику №1 относилась.

Людмила Владимировна Брыкина с подопечными в музее. Ребятишкам всегда интересно выходить из группы на занятия в другие места.

Потом это учреждение переименовывали, и в 2015-м Л.В. Брыкина уходила на заслуженный отдых из группы дошкольного образования лицея №1 п. Добринка, где тоже много лет ей доверяли родители самое ценное — своих детишек.

Сейчас взрослые воспитанники не забывают наставника, звонят ей, поздравляют с праздниками.

Ещё чаще радостно встречают на улице, благодарят, сами удивляясь, как можно найти язык более чем с двумя десятками ребятишек, научить их элементарным вещам, потом подготовить к школе. Дома один ребёнок, и то так с ним тяжело! Честь и хвала воспитателям.

— Да, многих мамочки приводили и в руках у малышни и даже дополнительно в карманах — пустышки, — продолжает педагог, — без них якобы не засыпают, плачут. Вот приходилось этих детей успокаивать, показывать, что остальные спят без сосок. Им стыдно было при всех «забаву» доставать, тайком отвернутся, вытащат из кармашка хоть на мгновение. Кто-то быстро отучался, а кому-то некоторое время под подушку тоже тайком я клала пустышку, чтоб никто из детей не увидел и не засмеялся. К горшкам тоже нам чаще доводилось приучать, чем родителям.

Л.В. Брыкина: «Одно из важных занятий — научить детей правилам дорожного движения, чтобы они переходили дорогу по пешеходным переходам«.

Мальчишки и девчонки шли к своему воспитателю по утрам с удовольствием. Всех Людмила Владимировна встречала у двери, обнимала, потом уж начинала с ними занятие. Послеобеденный сон — отдельная история. Вспомнила, как одна девочка заявила, что она никогда не спит — сидит на стульчике. Тогда воспитательница пошла на хитрость: попросила девочку тоже сидеть, только … на кровати.

Так девчушка, сама не поняв, что происходит, начала засыпать вместе с другими. Были и отдельные «экземпляры», каких воспитателю вместе с нянечкой приходилось качать на руках, причём не сидя на кровати, а обязательно расхаживая по комнате. Ну всё, вроде засопели. Но, лишь начинают взрослые их с рук в кроватку перекладывать, слышат: «Я не сплю! Ходи!».

— Всё это не выглядело для меня трудностями, — признаётся Людмила Владимировна, — я очень любила свою работу, любила и люблю детей, они всегда это чувствуют. И воспитывать их старалась, как своих родных. Были и очень озорные, особенно мальчишки. Так старалась и с ними поговорить. Мы ж взрослые, значит, мудрее, надо подход находить к каждому. Вот в такие моменты с забияками-озорниками назначала их «начальниками» группы. Тогда уж им стыдно становилось: не могут же «начальники» других обижать. Так потихоньку и перевоспитывались.

— Если бы Вы могли дать совет молодому воспитателю, который только пришёл в детский сад и боится, что не справится, то что бы это было? — задаю вопрос педагогу со стажем.

— Мой совет и воспитателю, и родителям — разговаривайте со своими детьми. Особенно хочется обратиться к родителям — оторвитесь от телефонов, уделите больше внимания ребёнку. Эти мгновения так быстро пролетают. За годы своей работы я видела, как менялись времена, программы, требования, но одно оставалось неизменным: дети по-прежнему хотят, чтобы их замечали и любили.