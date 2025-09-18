Малышку весом в 480 граммов спасли врачи Липецкого областного перинатального центра

В отделении патологии новорождённых Липецкого областного перинатального центра выхаживают ребёнка, появившегося на свет весом всего 480 граммов. Это уже второй малыш с такой критически низкой массой тела, поступивший в учреждение. Состояние крошки стабильное, она набирает массу и весит уже больше 1000 граммов. Доктора дают оптимистичные прогнозы. Через 2-3 недели в центр приедет мама малышки, они и они вместе будут находиться в палате.

«Это уже второй ребёнок с таким крайне низким весом, – менее 500 грамм – спасённый нашими докторами. Они дарят будущее хрупким жизням. Говорят – самое трогательное, когда малышу больше не нужен кувез, в котором его выхаживали, и тепло своих рук ему может дарить мама. Именно так произошло у Дарины и Елены Дзантиевых. Весившая при рождении 830 граммов крошка уже набрала вес и скоро поедет домой к папе и брату», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ещё один пример – случай сестёр Мокроусовых, двойняшек Александры и Полины, появившися на свет больше года назад. При рождении вес каждой из девочек был немногим больше 700 граммов.

В центре используется современное оборудование. Так, аппарат для проведения гипотермии позволяет снижать риск развития тяжёлых неврологических нарушений у недоношенных детей. Метод ингаляций оксидом азота применяется для профилактики дыхательных нарушений. До конца текущего года планируется закупка транспортного аппарата ИВЛ и инкубатора для перевозки новорождённых, а также оборудования для проведения высокочастотной искусственной вентиляции лёгких.

Ежегодно специалисты перинатального центра помогают более чем 300 недоношенным детям. «К слову, индекс младенческой смертности у нас один из самых низких в стране – 1,63 на 1000 новорождённых. Это второе место в России! Но главное, конечно, не в цифрах, а в каждой новой жизни, которую спасли наши доктора. И в счастье быть родителями, которое не сравнить ни с чем», – подытожил глава региона.