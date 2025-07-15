Мама 14 детей выиграла Всероссийский конкурс «Земский почтальон — 2025»

Ельчанка одержала победу в специальной номинации «Почта и родительский подвиг» Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2025». Елена Пожидаева работает в почтовом отделении села Казаки Елецкого района. Вместе с супругом они воспитывают 14 детей, 13 из которых — приёмные.

Конкурс «Земский почтальон» в этом году проводился впервые при поддержке Минцифры РФ, Минсельхоза РФ, спонсорской поддержке ОСП «Агро» и направлен на повышение престижа профессии почтальона. Организаторы конкурса – партия «Единая Россия» совместно с Почтой России и Российским союзом сельской молодёжи.

Отметим, Елена Пожидаева называет своё решение стать многодетной мамой осознанным. Восемь из 14 детей Пожидаевых уже выросли и начали самостоятельную жизнь, но всегда помогают родителям в воспитании младших. В свою очередь, младшие поддерживают маму на работе: например, разносят корреспонденцию. Пожидаева — опытный сотрудник. Она стала наставником в профессии для многих молодых коллег, всегда откликается на просьбы и помогает клиентам на доставочном участке, особенно — пенсионерам.

«История Елены Пожидаевой доказывает, что можно успешно совмещать материнство и добиваться профессиональных высот, особенно когда есть поддержка близких и личная целеустремлённость. Спасибо Елене за личный пример силы, доброты и настоящего трудолюбия!» — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.