Мама-бабушка Таня

Опекунша Т.И. Смольянинова заменила пятерым своим внукам и маму, и папу. Сейчас из несовершеннолетних — три девочки- Настя, Алина и маленькая Ксюша.

В жизни людей бывают такие испытания, которые проверяют их на прочность постоянно. Когда судьба лишила сразу обоих родителей её пятерых внуков, Татьяна Ивановна СМОЛЬЯНИНОВА из Березнеговатки без колебаний заменила им и маму, и папу. А потом еще стала опорой и для младшего сына Алексея, участника СВО, который после тяжелого ранения борется за возвращение к жизни. Ведь для матери нет испытания, которое могло бы сломить её готовность стоять рядом до конца…

СУДЬБИНУШКА

Про жизнь этой невысокой и хрупкой женщины, матери троих детей Татьяны Ивановны Смольяниновой, нельзя слушать и говорить равнодушно. Лишь одно можно сказать: судьбинушка.

Не люблю обычно указывать возраст женщин, но здесь скажу: 14 сентября моей собеседнице исполнится 70. Это я не к тому, чтоб поздравили земляки-соседи с юбилеем (хотя и это не будет лишним), а просто понимать, насколько нелегко с малыми детьми денно и нощно находиться немолодой женщине. Другим бабушкам-дедушкам на часок-другой внучат привезут, и потом они обычно говорят: «Уморились, как вагон разгружали».

У Т.И. Смольяниновой – круглосуточное бдение за маленькими внуками, причём в качестве родителя, а не второстепенной няньки. Её жизнь давно стала неотделима от их судьбы. Но обо всём – по порядку.

Бабушка Таня с детства приучает детей к труду. Девочки могут выполнять посильную работу по дому и на участке, занимаются цветоводством (на фото — Настя).

Её муж Иван, работавший в колхозе, трагически погиб, когда самой Татьяне было чуть более 30. Троих детей она поднимала одна…

— Мой второй сын Саша сначала был женат на Галине, воспитывали троих детей: Олю, Диму и маленькую Алину, — рассказывает Татьяна Ивановна, — но сноха умерла, когда их младшей дочке едва 4 месяца исполнилось… Сын трудился бойцом на местном пожарно-спасательном посту, а это — круглосуточные дежурства. Конечно, я поддержала сына, пришли нам на помощь мои дочь Наталья, учитель истории Мазейской школы, и младший сын Алексей, ставший потом участником СВО. По-другому и быть не могло.

Года через два Александр женился на Ольге из Грязей. Заботливая женщина старалась заменить его детям маму, особенно жалела маленькую, которая свою родную и не помнила. Свекровь Татьяна радовалась, что жизнь сына налаживается.

В семье Смольяниновых родились ещё две девочки: Настя и Ксюша. Однако и тут судьба распорядилась так, что младшенькая тоже не знает материнских рук. Вторая жена вдовца умирает от инфаркта, когда их девочке было 3,5 месяца. Горе великое… Александр один остался уже с пятью детьми. Разве что его старшая дочка Ольга от первого брака к этому времени стала почти совершеннолетней, училась на медсестру в городе, да Диме было 15, остальные – мал мала меньше. И снова мама Таня сыну подставляет плечо. Заодно и сестра с братом. Это был 2022-й год. Буквально через месяц-другой болезнь сваливается на самого главу семейства: ковид. Все так надеялись на лучшее, молились о его выздоровлении. Племянник Роман от сестры Натальи возил ему нужные лекарства, только из больницы Александр уже не вышел. С разницей в два месяца они с женой оставили детей круглыми сиротами…

ЛИШЬ БЫ НЕ РАЗЛУЧИЛИ

Откуда взять силы бабушке, чтобы всех осиротевших внуков приголубить, напоить-накормить, их огород и хозяйство обиходить? Как пережить этот момент, когда и ночью от такого горя не уснёшь и не забудешься?

— Я в тот момент о себе и не думала, — вспоминает Татьяна Ивановна, — мне надо было в душе заглушить горе потери сына, матерей моих внуков и думать только об одном — о детях, чтоб не попали в детский дом, их не разлучили и не забрали у меня. Я это поняла в ту самую минуту, когда младшая плакала в кроватке, а старшие жались друг к дружке, не зная, куда отвести взгляд от слёз. И сил мне придавало простое чувство: они же мои, родные, оставить их нельзя ни на минуту. Другая бабушка из Грязей сама умерла ещё до рождения младшей Ксюши. И сноха моя Оля была у них единственным ребёнком.

Практически в тот же момент тяжело заболевает малышка. С воспалением лёгких её направляют в больницу. Но кто ж туда с ней поедет? Бабушка Таня разорваться одна на всех и везде не может. У неё своё жильё с хозяйством, но она опять перешла жить в дом покойного сына, чтоб быть рядом с детьми.

И тогда, оставив всё по дому и подворью, с больной племянницей уезжает добрая тётя Наташа. Немало бессонных и тяжёлых ночей досталось и ей. И продолжает доставаться. Другого выбора у неё не было и нет. А бабушка Таня стала собирать документы и оформлять опеку над 4 детьми, старшая Олечка к тому моменту отметила совершеннолетие. Сейчас девушка живёт в Воронеже, второй Дмитрий, отучившись в Добринском колледже, служит в армии. Девчонки Алина и Настя перешли в 7-й и 5-й классы. Сестрёнки отправляют тёплые видеопоздравления брату на службу. Ксюше уже 4 года, пять исполнится в декабре – она мне доложила.

Скоро Дмитрий вернётся из армии. В ноябре его провожали на службу большим семейством. Младшей Ксении грустнее всех без старшего брата.

Девчушка, не помнящая родную маму, зовёт мамой бабушку Таню. Всем ведь детям так хочется это слово произносить и чувствовать в ответ ласку, любовь и заботу. Всё это им дарит Татьяна Ивановна. Она учит детей трудолюбию, благодарности, быть внимательными к близким. И убеждает их в том, что нельзя терять друг друга ни при каких обстоятельствах и оставлять наедине с бедой.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Даже в трудные дни бабушка, чтобы дети имели представление об ответственности и сельской работе, вместе с ребятишками воспитывает козочек, цыплят. Огород, как у всех в селе, а в палисаднике девочки разводят цветы, сами за ними ухаживают, поливают. А по вечерам все собираются и рассказывают бабушке-маме, как прошёл день, что нового произошло, читают вместе книжки. Это уже стало традицией так же, как и отмечание дней рожденья и больших праздников с Новым годом и ёлками.

— Как Вы с внуками бережно говорите о том, что произошло с родителями, чтобы их не ранить и не прятать правду? – спрашиваю у опекунши.

— Конечно, мы об этом разговариваем. Старшие всё понимают, Ксюша для своего возраста тоже знает достаточно, носит на могилы родителей цветы.

Разумеется, случившееся в её крохотной жизни она осознает намного позднее. Т.И. Смольянинова признаётся, что тяжелее всего было не показывать им свою боль, не плакать при детях, хоть сердце и сжималось.

Рутинные дела и забота о ребятишках не давали остановиться женщине ни на миг. Лишь когда Настя написала сочинение-благодарность «Моя бабушка» в номинации «Скажи спасибо» Всероссийского детского творческого конкурса и победила с ним в муниципальном этапе, Татьяна Ивановна поняла: всё она делает правильно для них. «Я помню себя совсем маленькой, уцепившейся за ее теплую руку, когда она вела меня в первый класс. Мир кругом казался огромным, но рядом с ней я чувствовала себя в безопасности. Она купила мне яркий воздушный шарик и сказала, что я должна лететь к своим мечтам, высоко и свободно, как этот шарик. Он стал символом ее поддержки и веры в мои силы. Бабушка учит меня быть честной и справедливой, уважать старших и помогать нуждающимся. Она всегда подчеркивает важность образования и саморазвития, говорит, что знания – это сила, и, чем больше знаешь, тем больше возможностей открывается в жизни. Я благодарна ей за любовь, заботу, поддержку, мудрость и терпение. Моя бабушка – это не просто родственник, это мой ангел-хранитель, учитель и лучший друг. Она – самое дорогое, что у меня есть, и я сделаю все возможное, чтобы бабушка была счастлива», — пишет в сочинении внучка.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ

Однако это лишь одна сторона нынешней жизни Т.И. Смольяниновой. Как сказано выше, её младший сын Алексей был участником СВО. Трижды ранен, три раза приходил в отпуск, но потом наступило время, когда от него долго с фронта не было ни весточки. Где он? Что с сыном? Сердце матери разрывалось. Наконец, дал о себе знать. Вернее, из госпиталя сообщили, что тяжело ранен: в позвоночнике осколки. И ничем ни бойца, ни мать не обнадёжили, будет ли ходить… «Забирайте домой!» — был вердикт докторов.

Куда привозить лежачего человека? Сам он разведён с женой, имеет троих детей, а дом покойного Александра небольшой, да и детей много, скоро ещё Дмитрий вернётся из армии. Выделить свой уголок больному – просто нет возможности. Уход же за ним требуется постоянно.

Тогда на помощь вновь пришла сестра Наталья. Её муж Владимир Михайлович Наумов – человек большой души. Он попросил не отправлять Лёшку ни в какие геронтологические центры, а привезти в их просторный дом. Наумовы поселили защитника Отечества в отдельную комнату, купили специальную кровать с матрасом. С пониманием к ситуации и любовью к раненому дяде относятся взрослые племянники Роман и Николай Наумовы, приезжающие в родительский дом из городов. Они же помогают во всём. Например, окосить территорию и у родительского дома, и у дома покойного дяди Саши, где с детьми живёт их бабушка.

Сердца матери хватает и на тяжело раненного сына Алексея, участника СВО. Она молится Богу и надеется, что он поднимется.

А что же она? Взвалила всё на плечи старшей Натальи? Конечно, нет. Утром дочь с девчонками уезжают в Мазейскую школу, а Татьяна Ивановна берёт в охапку Ксюшку и бежит ухаживать за сыном в дом Наумовых. Напротив Наумовых – новый ДК, на территории которого детская площадка, так что девочкам есть где поиграть, пока бабушка Таня помогает тёте Наташе ухаживать за больным. Потом и она подключается к ним на прогулке. Недавно тяжело раненного бойца Алексея Ивановича Смольянинова направили в реабилитационный центр. Вместе с ним туда отправилась сестра Наташа. Оставив дом, хозяйство и мужа, она на три недели поехала, чтобы стать опорой для брата и там…

И в этой большой, горькой, выстраданной любви семьи Смольяниновых — несокрушимая сила, которая не даёт беде победить. Прощаясь, своей героине пожелала прожить сто лет, чтоб увидеть правнуков от Ксюши, которая зовёт её мамой.