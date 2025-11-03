Мама – лучшее имя женщины

…а руки ребенка — самое красивое ожерелье

Такое выражение услышала я однажды из уст умудренного жизненным опытом человека. А недавно, когда довелось по заданию редакции оказаться в районной поликлинике на дне беременных, это высказывание вновь всплыло в памяти.

От него веяло нежностью, хрупкостью. Как от самих женщин, пришедших на встречу и находящихся в ожидании необыкновенного чуда — появления на свет маленького, абсолютно незащищенного человечка.

Позаботиться о нем, уберечь от всего плохого и опасного должны, конечно же, родители. А в помощь им — медицинские работники, психологи, юристы и много-много других специалистов, призванных в нашей стране стоять на страже здоровья мамы и ребенка.

Организаторами этой интересной и полезной встречи выступили районный гинеколог Л.С. Юнусова и ее помощница — акушерка Л.Н. Карасева.

Кстати, подобные мероприятия проводятся дважды в году, в апреле и октябре. Об этом участникам напомнила Лола Султановна. Подчеркнула она и важность подобных мероприятий, являющихся частью всероссийского проекта «ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ» и направленных на поддержку женщин в период ожидания ребенка.

— Беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить, — озвучила основной девиз инициативы районный гинеколог.

Так получилось, что на этот раз на встречу пришло большинство женщин, уже имеющих одного, двух, а то и более ребятишек.

Любовь Лукьянова сейчас в ожидании второго сына. Первому скоро исполнится полтора года.

— Вообще-то, считаю, что у меня скоро будет трое детей — муж и двое малышей, — шутит женщина. — Вот девочка только единственная — я сама.

А у Виктории Кутищевой, наоборот, пока рождаются лишь дочки. Их в семье трое.

— Кого теперь ждете? — поинтересовалась у очаровательной молодой мамочки.

— Пока не знаем, — ответила собеседница. — Пусть будет здоровеньким — это главное.

Истина, с которой не поспоришь.

Были среди гостей мероприятия и многодетные мамы. В их числе — Екатерина Демина.

— К Новому году главный подарок в нашей семье будет — новорожденная дочка, — поделилась радостной новостью мама шестерых детей.

Конечно же, основная цель проводимого дня беременных — способствовать росту рождаемости. Путь к этому лежит через формирование в обществе культуры уважительного отношения к материнству и детству, поддержку беременных женщин и популяризацию существующих мер помощи.

Об основных гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, напомнила юрист Добринской ЦРБ К.А. Некрылова: перевод беременной женщины на легкий труд с сохранением среднего заработка по прежней должности, установление для нее неполного рабочего времени, право на визит к врачу в рабочее время, запрет на увольнение по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации компании или прекращения деятельности ИП), а также запрет в приеме на работу из-за беременности или наличия детей.

Зашел разговор на встрече и о мерах поддержки от государства.

Одной из основных является родовой сертификат. Его в электронном виде формирует врач при первом посещении беременной пациенткой женской консультации. В текущем году услуги по сертификату получили 75 жительниц района.

Начиная с двенадцатой недели беременности неработающие женщины, вставшие на учет, получают право на оформление единого пособия (если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум по области). Минимальная сумма пособия по беременности и родам в текущем году составляет 103 285 рублей, максимальная — 1 100 750 рублей.

Информацию своей коллеги дополнила начальник отдела центра социальной защиты населения Л.Д. Майорова.

Она напомнила о наиболее значимых ранее установленных в области льготах для семей с детьми. Таких, как региональный материнский капитал — единовременная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей или детей-близнецов. В настоящее время он составляет 109 203 рубля. Продолжает действовать у нас и единовременная выплата — 85 тысяч рублей — женщинам, родившим в возрасте от 18 до 24 лет (включительно) первого ребенка.

— Вообще, в нашем регионе постоянно расширяется список мер поддержки, касающихся улучшения демографической ситуации, — подчеркнула Людмила Дмитриевна. — Их сейчас уже около 40.

И акцентировала внимание женщин на нововведениях.

По инициативе губернатора И.Г. Артамонова начала действовать мера такой финансовой поддержки молодых многодетных семей (состоящих из супругов либо одного родителя в неполной семье, возраст которых не превышает 35 лет включительно), как выплата ей 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Условиями назначения данной единовременной выплаты является появление малыша в период с 01.01.2025 года по 31.12.2027 года, а также обращение за назначением выплаты не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка и государственной регистрации его рождения на территории нашей области.

Не так давно введен новый сервис для комфорта малышей — бесплатный прокат предметов первой необходимости для новорожденных.

Эта новость вызвала в зале оживление. Что можно взять напрокат и что нужно для этого? Все ли могут воспользоваться данной услугой? Какова стоимость?

На все вопросы женщины получили исчерпывающие ответы.

Право на данный сервис имеют семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, а также молодые, студенческие, многодетные семьи, единственный родитель, не состоящий в браке, семья с ребенком-инвалидом. Нужно лишь оформить договор проката сроком до 6 месяцев с возможностью его продления (при необходимости) до достижения ребенком возраста полутора лет.

Так что, если у вас родился малыш, но нет возможности сразу купить все необходимое, — обращайтесь в центр социальной защиты и вам бесплатно доставят домой недостающие предметы (не более трех). Их список весьма разнообразен: от кроватки с ортопедическим матрасом до радионяни для спокойствия родителей днем и ночью.

Сразу два психолога пришли на встречу с беременными женщинами — М.И. Корнаухова (ЦРБ) и Е.Е. Родина (центр соцзащиты). Как подготовиться к рождению ребенка и сохранить гармонию в душе, научиться избегать негативных эмоций и стрессовых ситуаций, что необходимо предпринять самостоятельно для улучшения психоэмоционального состояния — об этом и многом другом вели разговор специалисты с мамами.

И особо подчеркнули: если появилась серьезная психологическая проблема, знайте — в районной больнице, в центре социальной защиты вам обязательно помогут. Нужно только обратиться к психологу.

Около часа длилась встреча. Ее организаторы позаботились и о том, чтобы каждая женщина, находящаяся в ожидании рождения ребенка, получила буклеты с полезными советами и рекомендациями, номерами телефонов, куда следует обращаться по возникающим в процессе беременности вопросам.

— Пусть ваши дни ожидания будут светлыми и спокойными, полными любви и счастья, — завершая встречу, обратилась к женщинам Л.С. Юнусова. — Будьте здоровы!

Цифры и факты

В настоящее время на учете в Добринской центральной райбольнице стоит 54 беременные женщины, большинство — из полных семей. Но есть и одинокие мамы — их шестеро.

В двух многодетных семьях, где ожидают прибавление семейства, — отцы в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции.

Наибольшее количество женщин, ожидающих рождения ребенка, проживают в Добринке — 22 человека, на территории Петровского поселения — 8 человек, на ст. Плавица — 6 человек.