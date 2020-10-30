«Мама, я горжусь тобой!»

О жительнице Плавицы Ирине КОЧЕРОВОЙ и домочадцы, и педагоги гимназии, и коллеги с односельчанами отзываются как о необыкновенно активном и творческом человеке.

На фото выше: Ирина Кочерова с дочкой Ксюшей не знают, что такое скука. На столе — малая часть творений школьницы.

МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬ

«Может заразить каким-то делом не только одноклассников, но и весь педколлектив и всю школу», — так сказано в школьной характеристике нашей героини, какую она хранит до сей поры.

— Ирина Юрьевна — участница всех мероприятий, что проводятся у нас, и сама организатор многих, — отзывается о ней педагог-организатор гимназии Наталия Алексеевна Дроздова. — Со своими соратницами, например, Наталией Нефёдовой и, конечно, дочкой Ксенией Нестеренко они просто «зажигают» остальных.

И.Ю. Кочерова вместе с семьёй когда-то переехала в наш район из Бишкека, младшая дочка родилась уже здесь, а самая старшая и сын Владислав — в Киргизии. Стоит сказать, что наши читатели не раз видели в газете творения рук Ирины и семиклассницы Ксюши, просто не были ещё знакомы с ними.

Например, к осеннему балу или новогоднему празднику в этом классе всегда готовятся необыкновенные костюмы. И «ДВ» выставляло такое фото.

— До 1200 салфеток ушло на платья для наших девчонок, представлявших осенние месяцы, — рассказывают мама с дочкой. — Зато было необычно и красиво. Мы победили. Все были в восторге от таких нарядов.

Макияж Аватара в испонении Ксении.

РУКИ ЧЕШУТСЯ

Помимо прочего, занимается Ирина и дома для души. Например, делает картины-мозаики из монет, коллажи из советских купюр, маски времён года из джута, собирает картины в стиле алмазной мозаики и много чего другого, что ей в определённый момент кажется интересным. Говорит, что всегда ещё вязала разные вещи, только в последнее время немного отложила это занятие. Причём в обязательном порядке она становится участницей практически всех мероприятий, что проводятся в классах у сына и дочери.

Так, весной этого года они с Владиком специально в Добринке купили велосипеды, чтобы катить на велопробеге, организованном в честь юбилея Победы. И обратный путь преодолевали на двухколёсном транспорте. В начале октября с группой единомышленников Ирина Юрьевна поздравляла ветеранов с Днём пожилого человека, потом создала вкусную корзину из фруктов уже к нынешнему осеннему торжеству.

— Мне это очень интересно. Руки у меня всегда «чешутся», как говорится, — рассказывает женщина о себе. — Даже если какую

-то идею подсматриваешь в Интернете, то всё равно она не будет такой, как там: всегда хочется что-то личное внести.

С увлечением, как и другие работы, Ирина делала маски времён года из джута.

Если у кого сложится мнение: нечем, наверно, ей заняться, то зря. Ирина трудится на сахарном заводе кладовщиком, супруг Александр Иванович — там же водителем погрузчика. Мужчина с уважением относится к увлечениям жены. Но особенно меня удивило то, что она ещё имеет права тракториста и водителя погрузчика. А уж женские дела по дому и огороду тоже никто не отменял. Дети во всём помогают. В творчестве, разумеется, больше Ксения, а Владислав же критически оценивает семейные шедевры и даёт советы по поводу цветовой гаммы.

Ирина вышила Плавицкий храм.

ОТКУДА УМЕНИЕ?

Ксюша с восторгом воспринимает труды мамы, заявляя ей: «Мамочка, я горжусь тобой!». Но сама девчонка, ученица 7Б класса гимназии, уже много чего умеет делать и сама. Показала свои работы, среди которых и джутовые, и бисерные, и «алмазные». Ещё Ксения имеет свой канал «Ваша Ксюша», где она проводит мастер-классы по маникюру и макияжу. Всё нужное для работы родители ей приобрели. Кроме того, семиклассница тоже постоянная участница школьных вечеров.

— У нас в классе 24 человека, — говорит она, из них только 6 девчонок, остальные мальчишки, они часто стесняются что-то выполнять. Вот и приходится нам отдуваться. Хотя мне это очень нравится.

Наряды осенних месяцев – дело рук И. Кочеровой и её соратниц из семейного клуба Лукоморье.

Ксения — осень. Платье сотворила мамочка.

В подарок от Ирины и Ксении на праздник осени — вкусная корзина-лебедь из попкорна с фруктами.

— На ровном месте обычно рукоделие не возникает, наверно, у вас в семье кто-то увлекался этим? — спрашиваю у них.

— Моя бабушка Нина Михайловна Ивченко имела просто золотые руки, — объясняет Ирина, нам до неё далеко. — Сейчас-то обычно картины для вышивки крестиком чаще всего нарисованы, а бабушка тогда сама придумывала сюжет, рисовала на бумаге, потом наносила его на холст и вышивала. Я некоторые уцелевшие от неё вышивки до сей поры трепетно храню. Ещё бабуля выбивала и себе, и подружкам шторы на машинке, не говоря уже о том, как наша Нина умела вязать. Хоть какую вещь с любым ажуром. А трудилась-то она токарем на заводе!

Эти картины, вышитые бабушкой, Ирина бережно хранит.

Эти картины, вышитые бабушкой, Ирина бережно хранит.

В ПЛАВИЦЕ — СВОИ РУСАЛКИ

— Ксения, в свой юный возраст ты многое умеешь, а кем мечтаешь стать? — задаю творческой девочке вопрос.

— До этого немало времени пройдёт, но на данный момент хочу быть мастером по маникюру и макияжу, иметь собственный салон, чтобы делать женщин красивыми, радовать их.

Ксюша, как и мама, тоже может остальных заразить. Так, она постоянно посещает в посёлке бассейн. И не просто плавает, а приобрела (на деньги, что этим летом выделялись детям) костюм-купальник русалочки. Другим девчонкам её наряд тоже, разумеется, понравился. Давай подружки и себе заказывать. Теперь хотят организовать в бассейне «Клуб русалок», поставить красивую программу, чтоб радовать посетителей.

После покупки красивого костюма русалки у Ксении появились последовательницы.

Юная русалочка Верочка Башманова.

— Этот костюм не только красивый, — говорит юная русалка, — но и полезный для фигуры и в целом здоровья. Я читала об этом. Хвост его состоит из моноласты, поэтому приходится одновременно не только двумя ногами, но и всем телом работать в воде.

Плавание в моноласте очень эстетично и дарит фантастические ощущения! У пловца начинают работать мышцы спины и брюшной пресс. Развивается мышечный корсет всей центральной части тела, а также улучшается координация. Русалки в бассейне напоминают дельфинов. Плавание, вообще, полезно, так что приглашаем девчонок в наш клуб.

Так И. Кочерова видит русалку, что на ветвях сидит.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива И. Кочеровой.