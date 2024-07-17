Студенты Липецкого медколледжа теперь имеют уникальную возможность отточить свои навыки аускультации благодаря новому специализированному оборудованию, приобретенному в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Этот инновационный тренажер предназначен для отработки навыков аускультации сердца и легких как в норме, так и при различных патологиях. В комплект тренажера входит компьютер с установленным программным обеспечением, позволяющим проводить занятия в двух режимах – обучения и контроля. В режиме обучения студенты могут самостоятельно выбирать патологии и выслушивать их в стандартных местах аускультации, а в режиме контроля преподаватели могут проверить их знания, подбирая соответствующие звуки для определенных патологий. Этот тренажер оснащен высокочувствительными сенсорами, интегрированными в стандартные точки аускультации, которые позволяют воспроизводить тот или иной звук при корректном их касании стетоскопом.

Такой подход к обучению делает процесс интерактивным и эффективным для будущих медиков. Современное оборудование помогает формировать у студентов профессиональные навыки.