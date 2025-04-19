Марафон продолжатся

В самом конце прошлого года мы рассказали о марафоне «Настрой на стройность», организованном управлением (а теперь — министерством) здравоохранения Липецкой области по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Наша группа сторонников здорового образа жизни тогда была самой многочисленной в проекте.

«Добринские вести» проинформировали своих читателей и об успехах, которых добились участники марафона.

Неоспоримым лидером, сообщила районка, стал заведующий хозяйством отделения ЦРБ д. Ольговка Т.В. Соломка. Он сбросил более 17 килограммов. Но не это было его целью. Тарас Васильевич избавился от недугов, которые преследовали его несколько лет подряд (гипертонии, повышенного уровня сахара и холестерина в крови).

— Почувствовал себя на 20 лет моложе, — с удовлетворением поделился своей радостью с читателями 58-летний победитель.

Не только его чествовали тогда в здании правительства Липецкой области. Дипломы получили также районный гинеколог Лола Юнусова, медицинская сестра кабинета УЗИ Добринской поликлиники Людмила Андреева, акушерка отделения гинекологии центральной райбольницы Ольга Патутина.

А с марта текущего года начался новый этап марафона «Настрой на стройность». На этот раз его участниками стали более 100 добринцев (в первом этапе наших марафонцев было вдвое меньше).

Радует, что это не только работники медицины. Есть среди приверженцев ЗОЖ, активно включившихся во второй этап марафона, и домохозяйки, учителя, предприниматели, юристы. На этот раз настроиться на стройность решили и активисты «Активного долголетия». Кто-то узнал о проекте из интернета, с сайта министерства здравоохранения области, кто-то, — проходя диспансеризацию (постаралась заведующая отделением профилактики Татьяна Стефанова), кого-то «заразили» марафонским движением участники первого его этапа, а кто-то, узнав из нашей газеты об отличных результатах Тараса Соломки, решил тоже попробовать избавиться от надоевших болячек с помощью активного образа жизни.

Есть и еще одна приятная новость. Дипломанты прошлого года Ольга Патутина и Людмила Андреева стали кураторами на нынешнем этапе марафона. Теперь они ответственны не только за себя, но и каждая за свою группу (а это, ни много ни мало, 30-40 человек). Их подопечные — марафонцы со всей Липецкой области. Связь поддерживают через специально созданный чат. Подбадривают друг друга, делятся рецептами блюд правильного питания, настраивают на спортивный лад, принимают участие в конкурсах, организуемых кураторами.

Половину дистанции участники проекта уже преодолели. К середине мая будут подведены итоги.

А пока борцы за здоровый образ жизни — на тропе здоровья. Пожелаем им успехов в преодолении себя.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.