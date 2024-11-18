Очередная площадка Территория осознанного родительства «НеИдеальный родитель» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» пройдет в Липецкой области с 18 по 22 ноября. На интернет-портале «Родительство от А до Я» и на площадке областного Центра «СемьЯ» в социальной сети ВКонтакте липецких мам и пап ждут практикумы, интерактивы, вебинары, лектории. На протяжении недели специалисты Центра «СемьЯ» и приглашенные спикеры будут говорить с родителями о том, что является залогом настоящего семейного счастья.

18 ноября в 11:00 тринадцатую площадку «Семья на стиле», приуроченную к Году семьи, откроет Екатерина Мурашова, семейный и возрастной психолог, писатель и преподаватель, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор 20 книг, награждена двумя национальными премиями России по детской литературе «Заветная мечта», лауреат Международной литературной премии памяти Астрид Линдгрен, автор колонки в «Снобе» (Санкт-Петербург). В прямом эфире в ходе интерактивного диалога «Загадка счастливого детства» взрослые узнают, как сделать так, чтобы ребенок вспоминал свое детство как счастливое.

19 ноября в 11:00 состоится практический лекторий «Либеральный стиль: признаки, причины и последствия». В ходе встречи обсудят преимущества и недостатки либерального стиля воспитания. 20 ноября в 11:00 по аналогии пройдет информационный вебинар «Авторитарный стиль: признаки, причины и последствия». 21 ноября в 11:00 состоится интерактивный практикум «Индифферентный стиль: признаки, причины и последствия». 22 ноября в 11:00 пройдет практический вебинар «Демократический стиль: признаки, причины и последствия».

С понедельника по четверг в 18:00 на площадках образовательных организаций Липецка пройдет марафон психологических интерактивов «Стили воспитания от А до Я», в ходе которых психологи-практики вместе с родителями рассмотрят разные стили семейного воспитания, их признаки и проявления, причины и последствия, плюсы и минусы для детей и родителей. 18 ноября – пл. Константиновой, 2 (школа №28). 19 ноября – ул. Первомайская, 58 (школа №2). 20 ноября – ул. Кривенкова, 25 (школа №18). 21 ноября – ул. Боевой проезд, 24а (школа №14).

Ежедневно на интернет-портале «Родительство от А до Я» будет работать родительский психологический кинозал. Это формат обсуждения семейных и образовательных ценностей в современном мире. Продолжит работу и библиотека для родителей. На портале все желающие смогут найти подходящую литературу по образованию и воспитанию детей. В рубрике «Вопрос-ответ» специалисты готовы прийти на помощь родителям, разобраться в каждой конкретной ситуации.

«Липецкая область старается окружить заботой все семьи с детьми. Мы разрабатываем новые меры поддержки, дополняем уже имеющиеся, запускаем удобные сервисы. Есть хорошие результаты: за последние 10 лет в нашем регионе стало вдвое больше многодетных семей. Это настоящее русское счастье – когда семьи большие, детишек много, когда любовь и забота», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.