Масштабный музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию», который идет по всей стране с середины апреля, состоялся в Липецке. На площади Петра Великого он объединил более 20 тысяч липчан.

Всех пришедших поддержать Россию и ее воинов, выполняющих боевые задачи в Донбассе и на Украине, приветствовал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Очень рад, что вы пришли сегодня поддержать нашу страну и нашего Президента, – сказал руководитель региона. – Мы никогда не брались за оружие первыми. Никто из ветеранов Великой Отечественной войны даже не мог представить себе, что когда-нибудь снова увидит свастику на военной форме. Но это случилось. И случилось там, где наши отцы, деды и прадеды проливали свою кровь. Воспитанный и вскормленный Западом националистический режим сегодняшней Украины, наплевав на свою историю, начал убивать мирных граждан на Донбассе. И специальная военная операция стала единственной возможностью остановить геноцид».

Игорь Артамонов подчеркнул, что Россия никогда не будет послушной для Запада страной. «Наш священный долг перед предками, подарившими нам свободу и независимость, искоренить нацизм, – сказал Игорь Артамонов. – И сегодня, когда российские воины самоотверженно сражаются за мир на Донбассе, выступают за добро и справедливость, им особенно нужна наша поддержка. Для этого мы сегодня и собрались. Показать всему миру, что мы едины. Мы за Россию! И за мир без нацизма!».

На специально возведенной перед Дворцом молодежи сцене выступили творческие коллективы и артисты Липецкой области, в их числе кавер-бэнд «Ala-ska», певица Маргарита Петрухина и народный инклюзивный театр танца «Параллели». Затем свои хиты исполнили звезды российской эстрады Жасмин и Николай Басков. Концерты в рамках марафона «ZaРоссию» продлятся в стране до 5 мая и охватят более 30 городов.