Липчане в рамках Марафона зеленых дел ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, смогут принять участие в тематических экологических акциях. Так, уже завтра, 2 июня в районе парка Победы состоится уборка и очистка берегов реки Липовка. 3 июня в 11.00 Марафон зеленых дел продолжится в Быхановом саду в Липецке.

Участники акции «Сдай пластик – посади дерево» соберут пластик, обменяют его на саженцы деревьев и кустарников – спиреи, катальпы, бирючины – и смогут внести собственный вклад в озеленение парка Быханов сад. Более 150 растений украсят территорию вокруг граффити «Сохрани природу» и станут символом заботы жителей региона об окружающей среде. Также запланирована интерактивная викторина на знание основ правильного обращения с отходами.

Кроме того, экологи совместно с центром дополнительного образования «ЭкоМир» предоставят возможность каждому желающему провести замеры показателей качества воздуха, ознакомиться с оборудованием и методикой работы мобильной лаборатории, оценить символичный «Заезд будущего» юных липчан на электромобилях.

Завершающим аккордом праздника станет экологическая шоу-программа для детей, кукольный спектакль и сладкие подарки. Присоединяйтесь к нашим акциям, фотографируйтесь и выкладывайте самые яркие моменты с хештегом #МарафонЗеленыхДел.

А те, кто в эти дни будет занят и не сможет лично принять участие в офлайн-акциях, предлагаем отметить Всемирный день охраны окружающей среды, выбирая альтернативные способы передвижения – ходьба, велосипед, самокат, ролики. Нужно зафиксировать результат, сколько километров преодолено, и сделать публикацию в соцсетях с хештегом #ВЫБИРАЮЧИСТЫЙВОЗДУХ. Подробности участия здесь.