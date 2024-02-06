Реализация правительством Липецкой области федеральных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры получила высокую оценку заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина. Он принял участие в пленарной сессии «Инфраструктура и городская среда» в рамках международной выставки-форума «Россия», где рассказал об основных приоритетах и направлениях работы строительного комплекса страны.

Были представлены лучшие практики строительной отрасли и ЖКХ российских регионов. От Липецкой области выступила мэр Липецка Евгения Уваркина. Она рассказала, что за последние пять лет в областном центре благодаря финансированию из бюджетов различного уровня, применению механизмов инфраструктурных кредитов в областном центре удалось обновить коммунальную инфраструктуру на 7 млрд рублей.

«Липецкая область и Липецк за последние годы просто прорыв сделали в улучшении коммунальной инфраструктуры и города, и области. Если взять последний пятилетний период, в разы сократилось время выезда на аварии. Очень хорошо коллеги работают по всем федеральным программам», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Один из ярких примеров комплексной работы различных программ – микрорайон Взлётный, где по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» построено несколько многоэтажек. Всего в прошлом году здесь ввели в эксплуатацию 46 тысяч квадратных метров, из которых более 25 тысяч по программе переселения.

Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту буквально в паре десятков метров от новостроек появился и уже работает новый детский сад, рассчитанный на 350 мест. В этом же микрорайоне на средства концессионного соглашения строится самая большая школа в регионе – на 1500 детей.

Реализация всех этих проектов стала возможной благодаря строительству инженерной инфраструктуры. Средства поступили по программе «Стимул» на год раньше – в 2023 году вместо 2024-го в рамках опережающего финансирования. По территории микрорайона и за его пределами специалисты проложили около 10 километров труб водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также построили котельную на 30 мегаватт.

Еще один крупный проект в рамках комплексного развития территории – микрорайон ЛТЗ. Он получит новый импульс развития. Застройщик берёт на себя обязательства по строительству детского сада на 160 мест и распределительной станции на 10 мегаватт для обеспечения ресурсом всей территории ЛТЗ. В то же время муниципалитет за счёт привлечения специального казначейского кредита обязуется проложить более 10 километров инженерных сетей, а также построить новую канализационную насосную станцию, пробурить две скважины на водозаборе.

Подобный проект комплексного развития территории будет реализован еще в одном районе города рядом с железнодорожным вокзалом. Даная территория обеспечена инженерной инфраструктурой (теплоснабжением, электроснабжением), созданной в рамках ИБК

Не остаются без внимания и другие спальные районы города, где на данный момент отсутствует активное жилищное строительство, однако благодаря федеральному проекту «Чистая вода», программе модернизации коммунальной инфраструктуры, концессионным соглашениям в этих районах прокладывают новые водоводы, тубы водоотведения и теплоснабжения.

В рамках двух концессий в областном центре в течение 15 лет обновят почти 40% коммунальных сетей, а также проведут полную модернизацию городских очистных сооружений. Общий объем вложений составляет более 20 млрд рублей.

«Обновление коммунальной инфраструктуры – актуальный для областного центра вопрос. Для этого мы стараемся использовать все возможные источники финансирования и, разумеется, проводить работы с учётом перспективного развития города», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.