Марина Наливайченко приступила к исполнению обязанностей руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области. В настоящий момент её кандидатура на должность без приставки «и.о.» находится на согласовании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Ранее Марина Сергеевна занимала должность начальника правового управления администрации Липецка. На своём посту осуществляла организацию деятельности структурного подразделения, проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, взаимодействие с контрольно-надзорными органами региона. Имеет десятилетний опыт рассмотрения административных и публичных правоотношений в судебной системе. Является членом ассоциации юристов РФ и автором ряда научных публикаций в сфере юриспруденции.

В новой должности Марине Наливайченко предстоит контролировать исполнение требований жилищного законодательства и обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, также в сфере полномочий – осуществление лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, контроль использования и сохранности жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Марине Сергеевне 36 лет, имеет два высших образования: юридическое и экономическое.