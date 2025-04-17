Мария Львова-Белова и Игорь Артамонов посетили отремонтированный корпус липецкого центра реабилитации «Лесная сказка»

Корпус «Лесной сказки» — филиала реабилитационного центра Липецкой области — открыт после капитального ремонта. Его посетили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и губернатор региона Игорь Артамонов.

Здание, рассчитанное на 52 ребёнка с ограничениями по здоровью, оборудовано по всем стандартам доступной среды: есть ступенькоходы, тактильные индикаторы и мнемосхемы. Закуплено новое оборудование и тренажёры, появилась соляная пещера и сенсорный зал. Комнаты в отремонтированном корпусе — совместного проживания: для ребят и их родителей. Здесь новые мебель, сантехника, есть высокоскоростной интернет. Взрослые тоже ходят на занятия: работают с психологом, учатся снижать уровень тревоги и стресса, которые накопились в связи со сложным диагнозом ребёнка, проходят групповую терапию.

Деньги на ремонт корпуса — более 70 миллионов рублей — выделены по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Здесь продумали каждую мелочь — от развивающих занятий до уютных пространств для отдыха, где вместе с психологами и реабилитологами дети делают настоящие прорывы. Например, шестилетний малыш с задержкой развития начал говорить, а одинокая мама впервые за много лет смогла отдохнуть вместе с детьми: здесь поддерживают и родителей в трудной жизненной ситуации», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.