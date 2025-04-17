Мария Львова-Белова и Игорь Артамонов провели совещание по профилактике сиротства

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провели расширенное совещание с руководителями органов системы профилактики сиротства в регионе. Согласно данным за два года, в региональном банке данных сократилось количество детей, оставшихся без попечения родителей, меньше стало отказников в роддомах, а также детей, у которых лишены или ограничены в правах оба родителя. По данным на конец 2024 года, в Липецкой области 92,6% детей-сирот воспитываются в семьях.

Профилактика социального сиротства в регионе проводится согласно «дорожной карте», разработанной на 2023-2025 годы. Определена маршрутизация детей, нуждающихся в помощи государства с учетом состояния здоровья и статуса. Важным аспектом является совершенствование профилактики безнадзорности. Активно проводится грантовая работа. В числе таких проектов «Юная мама», «Родительский мост», «Осознанное родительство», центр «Беседка».

«Наша задача – обеспечить счастливое детство всем детям, в том числе оставшимся без родителей. Мы видим, что реализуемые в регионе меры дают результаты, но есть что улучшить и куда двигаться вперед. Надеемся, что данные нам рекомендации позволят это сделать», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Рабочая поездка детского омбудсмена в Липецкую область проходит в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. В ходе инспекции в каждом субъекте изучаются применяемые практики и посещаются учреждения, в которых находятся дети.

«Липецкая область – 87-ой регион, который я посетила в рамках инспекции. В конце списка субъект во многом потому, что у вас ситуация стабильная. Вы многое делаете и добиваетесь хороших результатов», – подчеркнула Мария Львова-Белова.