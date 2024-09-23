Почта России выпустила коллекционную марку с легендой советской медицины, уроженцем Липецкой области Николаем Семашко. В этом году отмечается 150-летие со дня его рождения.

На марке изображены портрет знаменитого врача на фоне стеллажа с книгами, а также сосуд Гигеи — символ медицины. Стоимость одной штуки — 72 рубля, тираж — 72 тысячи экземпляров. 400 штук были переданы в отделения Почты России в Ельце — на малую родину Семашко. В день его рождения, 20 сентября, ельчане и гости города, купившие марку, могли погасить её специальным штемпелем на городском главпочтамте на ул. Ленина, 83а.

Николай Семашко родился в 1874 году в селе Ливенское Елецкого уезда (ныне — Задонского района). Окончил Елецкую мужскую гимназию, затем поступил на медицинский факультет Московского университета, но был отчислен. Окончил Казанский университет. Работал врачом-эпидемиологом в Самарской и Орловской губерниях, а также земским санитарным врачом в Нижнем Новгороде. В 1918 году стал первым народным комиссаром здравоохранения РСФСР, внёс огромный вклад в борьбу с эпидемиями, создал систему охраны материнства и детства, содействовал открытию научно-исследовательских институтов, в том числе Института социальной гигиены.

За время работы совнаркомом Семашко не раз посещал родной Елец. Имя выдающегося деятеля советской медицины носит Елецкая городская больница №1, которая построена при его содействии.