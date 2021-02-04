Благодаря проекту «Путешествуй дома» об интересных местах Липецкой Земли узнают по всей России.



Выпуски программы размещены на платформе туристического сервиса RUSSPASS, созданного для планирования путешествий по Москве и регионам России.



Управление культуры и туризма Липецкой области при информационной поддержке сервиса RUSSPASS представляет проект «Путешествуй дома!» В выпусках показаны восемь маршрутов, которые способны передать всю красоту Липецкой Земли.



– Чтобы увидеть что-то новое, не обязательно выезжать за пределы области, – рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – Туристический сервис RUSSPASS – это отличный инструмент для самостоятельного планирования интересной и выгодной поездки: с помощью него можно построить маршрут, забронировать гостиницу, приобрести билеты на самолет, поезд или в музей.



Также на сайте RUSSPASS можно найти информацию об основных достопримечательностях, гастрономических особенностях региона, скидках и бонусах, полезные советы и рекомендации.



Отправиться в онлайн-экскурсию по Липецкой области можно перейдя по ссылке.