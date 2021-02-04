Благодаря проекту «Путешествуй дома» об интересных местах Липецкой Земли узнают по всей России.
Выпуски программы размещены на платформе туристического сервиса RUSSPASS, созданного для планирования путешествий по Москве и регионам России.
Управление культуры и туризма Липецкой области при информационной поддержке сервиса RUSSPASS представляет проект «Путешествуй дома!» В выпусках показаны восемь маршрутов, которые способны передать всю красоту Липецкой Земли.
– Чтобы увидеть что-то новое, не обязательно выезжать за пределы области, – рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – Туристический сервис RUSSPASS – это отличный инструмент для самостоятельного планирования интересной и выгодной поездки: с помощью него можно построить маршрут, забронировать гостиницу, приобрести билеты на самолет, поезд или в музей.
Также на сайте RUSSPASS можно найти информацию об основных достопримечательностях, гастрономических особенностях региона, скидках и бонусах, полезные советы и рекомендации.
Отправиться в онлайн-экскурсию по Липецкой области можно перейдя по ссылке.
Маршрут по Липецкой области можно составить на туристической платформе RUSSPASS
Благодаря проекту «Путешествуй дома» об интересных местах Липецкой Земли узнают по всей России.