Александр Борисович ПРОХОРОВ из Плавицы делает композиции и скульптуры из стволов деревьев, что спилили в целях безопасности

Прямо у подъезда его дома с прошедшего лета красуются огромный Медведь с маленькой Машей. Чуть поодаль — небольшие фигурки людей на спиленном стволе. Алёнушка и братец Иванушка назвал их мастер, им 11 лет уже.

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 11 лет украшают двор многоэтажки, где проживает сам мастер А.Б. Прохоров.

— Медведя сделал из ствола клёна. Это сорное дерево давно представляло опасность для жизни людей, в ветреную погоду с него падали огромные сучья. Когда вызвали сотрудников ЖКХ опиливать, то я их попросил спилить клён, но не под корень: сразу возникла задумка сделать скульптуру.

Всё лето Александр Борисович колдовал над своей работой. Правда, говорит, что в силу возраста и летней жары работал только рано по утрам часа по два. До того заручился поддержкой соседей, что не станут возмущаться, когда у них под окном возникнет жужжание инструментов. Все были согласны и с нетерпением ждали, что из старого ствола выйдет. Да и инструмент, как он сам его называет, у мастера дедовский: молоток и стамески. Скоро не получится.

— Ребятишки проходили и высказывали свои варианты: кот, бегемот… Одна женщина спросила, почему так долго делаете? — в шутку ей ответил: «Так сами знаете: 9 месяцев ребёнка вынашивают, но я быстрее смастерю». Когда стал работать, убрал гниль, вижу: что-то ещё можно сделать. Так получилась композиция.

И вот уже Маша и огромный Медведь — у их дома на радость всем. Рядом находится детский сад. Многие фотографируются с фигурой на память.

Девчонки и мальчишки забегают в этот двор, чтоб сфотографироваться с Машей и Медведем.

— Откуда у Вас любовь к такому ремеслу? — задаю вопрос умельцу. — Всё-таки на пустом месте, мягко говоря, стволом дерева не заинтересуешься: нужны фантазия, знания, умения, одним словом, золотые руки.

— Моего папу Бориса Николаевича — вот кого назову настоящим умельцем. Мастером был на все руки. Как говорится, и столяр, и плотник. Будучи на пенсии, инвалид-фронтовик, он восстанавливал Пушкинскую церковь. Сами понимаете: абы кого на такое дело не позовут. Его имя теперь навечно вписано в церковных поминальниках.

И мой собеседник невольно мыслями перенёсся в далёкое детство, когда отец строгает в сарае, а он, мальчишка, за ним наблюдает. Тот, видя любопытные глаза Сашки, разрешил ему тоже что-нибудь смастерить.

— Так моей первой поделкой стал ножичек. Отец посмотрел: «Получается. Молодец!». После я сделал куколки своим сёстрам, а их у меня было четыре: две старшие и две младшие. Спасибо отцу. Он научил меня любить дерево, понимать его. Дома у нас тогда вся мебель была сделана его руками. Да что мебель — отец дома рубил. А сам он учился мастерству у своего тестя, моего деда по материнской линии.

Видно, нашему земляку было от кого получить этот дар. Хотя утверждает, что его двум детям, сыну и дочке, такой интерес к дереву не передался, да и появились на свет они совсем в другое время: зачем табуретку мастерить — пошёл и купил, как и всё остальное.

Сам он окончил строительное училище, получив специальность арматурщика-бетонщика. Даже немного в Липецке поработал, но не полюбил город. И уехал на малую родину, в деревню Веселовку. Вскоре одна из сестёр окончила педучилище и стала работать в Усмани. Брат — к ней, трудился там на заводе литейного оборудования.

И творчество в тот период не бросал, просто проявлял его в другом виде: пел в Усманском народном хоре и играл в местном ВИА. Там же познакомился с супругой Татьяной Ивановной.

Жену Татьяну Ивановну, с которой прожил без малого 50 лет, мастер называет своей музой.

— Она мой поводырь по жизни и муза, — так Александр Борисович отзывается о своей жене, — все бытовые проблемы лежат на её плечах. В то же время Татьяна вдохновляет меня. На следующий год у нас золотая свадьба. Дай Бог дожить.

Татьяна Ивановна с теплотой относится к «внедомной» работе мужа, тоже рада за него, видя, как ребятня просто липнет к Маше с Медведем. Ещё ранее сделал много скульптур, какие остались в саду её матери в Усмани. Кроме того, супруга — главный ценитель его стихов. Ведь талантливый человек, как известно, талантлив во всем.

— Пишу с детства, когда приходит вдохновение. Вот совсем недавно родилось о нынешних событиях между Россией и Украиной, называется «Брат».

Брат, я не хотел тебя убить,

Но нас столкнули злые силы,

Чтобы убрать весь Русский мир

В большие братские могилы.

Мы жили дружно в тишине

Тогда ещё, в большой квартире,

Детей рожали и в церквах

С тобою вместе их крестили.

Не думали тогда о том,

Что рядом бродят злые силы,

Что разорят наш общий дом,

Поселят в разные квартиры.

Поселят ненависть в сердцах,

Вложив нам в руки автоматы,

И, сатанинский завершив обряд,

Запишут нас с тобой

в солдаты.

В большой войне свёл дьявол нас,

Горят на русских землях нивы,

Как было много лет назад:

Фашизм собрал на нас все силы.

Забыв про кровное родство,

Ты очернил и имя брата,

Ты осквернил Святую Русь

И славу русского солдата!

Брат, я не хотел тебя убить,

Но нас столкнули злые силы.

О, Боже! Ты же видишь всё,

Верни мне брата из могилы…