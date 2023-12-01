Александр Борисович ПРОХОРОВ из Плавицы делает композиции и скульптуры из стволов деревьев, что спилили в целях безопасности
Прямо у подъезда его дома с прошедшего лета красуются огромный Медведь с маленькой Машей. Чуть поодаль — небольшие фигурки людей на спиленном стволе. Алёнушка и братец Иванушка назвал их мастер, им 11 лет уже.
— Медведя сделал из ствола клёна. Это сорное дерево давно представляло опасность для жизни людей, в ветреную погоду с него падали огромные сучья. Когда вызвали сотрудников ЖКХ опиливать, то я их попросил спилить клён, но не под корень: сразу возникла задумка сделать скульптуру.
Всё лето Александр Борисович колдовал над своей работой. Правда, говорит, что в силу возраста и летней жары работал только рано по утрам часа по два. До того заручился поддержкой соседей, что не станут возмущаться, когда у них под окном возникнет жужжание инструментов. Все были согласны и с нетерпением ждали, что из старого ствола выйдет. Да и инструмент, как он сам его называет, у мастера дедовский: молоток и стамески. Скоро не получится.
— Ребятишки проходили и высказывали свои варианты: кот, бегемот… Одна женщина спросила, почему так долго делаете? — в шутку ей ответил: «Так сами знаете: 9 месяцев ребёнка вынашивают, но я быстрее смастерю». Когда стал работать, убрал гниль, вижу: что-то ещё можно сделать. Так получилась композиция.
И вот уже Маша и огромный Медведь — у их дома на радость всем. Рядом находится детский сад. Многие фотографируются с фигурой на память.
— Откуда у Вас любовь к такому ремеслу? — задаю вопрос умельцу. — Всё-таки на пустом месте, мягко говоря, стволом дерева не заинтересуешься: нужны фантазия, знания, умения, одним словом, золотые руки.
— Моего папу Бориса Николаевича — вот кого назову настоящим умельцем. Мастером был на все руки. Как говорится, и столяр, и плотник. Будучи на пенсии, инвалид-фронтовик, он восстанавливал Пушкинскую церковь. Сами понимаете: абы кого на такое дело не позовут. Его имя теперь навечно вписано в церковных поминальниках.
И мой собеседник невольно мыслями перенёсся в далёкое детство, когда отец строгает в сарае, а он, мальчишка, за ним наблюдает. Тот, видя любопытные глаза Сашки, разрешил ему тоже что-нибудь смастерить.
— Так моей первой поделкой стал ножичек. Отец посмотрел: «Получается. Молодец!». После я сделал куколки своим сёстрам, а их у меня было четыре: две старшие и две младшие. Спасибо отцу. Он научил меня любить дерево, понимать его. Дома у нас тогда вся мебель была сделана его руками. Да что мебель — отец дома рубил. А сам он учился мастерству у своего тестя, моего деда по материнской линии.
Видно, нашему земляку было от кого получить этот дар. Хотя утверждает, что его двум детям, сыну и дочке, такой интерес к дереву не передался, да и появились на свет они совсем в другое время: зачем табуретку мастерить — пошёл и купил, как и всё остальное.
Сам он окончил строительное училище, получив специальность арматурщика-бетонщика. Даже немного в Липецке поработал, но не полюбил город. И уехал на малую родину, в деревню Веселовку. Вскоре одна из сестёр окончила педучилище и стала работать в Усмани. Брат — к ней, трудился там на заводе литейного оборудования.
И творчество в тот период не бросал, просто проявлял его в другом виде: пел в Усманском народном хоре и играл в местном ВИА. Там же познакомился с супругой Татьяной Ивановной.
— Она мой поводырь по жизни и муза, — так Александр Борисович отзывается о своей жене, — все бытовые проблемы лежат на её плечах. В то же время Татьяна вдохновляет меня. На следующий год у нас золотая свадьба. Дай Бог дожить.
Татьяна Ивановна с теплотой относится к «внедомной» работе мужа, тоже рада за него, видя, как ребятня просто липнет к Маше с Медведем. Ещё ранее сделал много скульптур, какие остались в саду её матери в Усмани. Кроме того, супруга — главный ценитель его стихов. Ведь талантливый человек, как известно, талантлив во всем.
— Пишу с детства, когда приходит вдохновение. Вот совсем недавно родилось о нынешних событиях между Россией и Украиной, называется «Брат».
Брат, я не хотел тебя убить,
Но нас столкнули злые силы,
Чтобы убрать весь Русский мир
В большие братские могилы.
Мы жили дружно в тишине
Тогда ещё, в большой квартире,
Детей рожали и в церквах
С тобою вместе их крестили.
Не думали тогда о том,
Что рядом бродят злые силы,
Что разорят наш общий дом,
Поселят в разные квартиры.
Поселят ненависть в сердцах,
Вложив нам в руки автоматы,
И, сатанинский завершив обряд,
Запишут нас с тобой
в солдаты.
В большой войне свёл дьявол нас,
Горят на русских землях нивы,
Как было много лет назад:
Фашизм собрал на нас все силы.
Забыв про кровное родство,
Ты очернил и имя брата,
Ты осквернил Святую Русь
И славу русского солдата!
Брат, я не хотел тебя убить,
Но нас столкнули злые силы.
О, Боже! Ты же видишь всё,
Верни мне брата из могилы…