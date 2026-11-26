За прошедшую неделю в ЕДДС Добринского муниципального округа поступило 283 сообщения. По службам ДДС было зарегистрировано 258 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 5 раз: на возгорание электрических проводов, срабатывание пожарной сигнализации, на помощь населению.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 84 сообщения. Произошло три ДТП, в одном пострадали люди. На автодороге Грязи — Добринка 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами его доставили в больницу.

Скорая медицинская помощь обслужила 115 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 43 раза, в том числе с утечкой газа — 4. Одиннадцать сообщений в ЕДДС касались водоснабжения.