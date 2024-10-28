Предприятия АПК Липецкой области приобрели 397 единиц новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,7 млрд рублей за девять месяцев 2024 года. Это 73 трактора, 3 кормоуборочных, 9 свеклоуборочных, 45 зерноуборочных комбайнов и 277 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Около 40% всей купленной сельхозтехники получено через АО «Росагролизинг».

Энергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин, по данным статистики, составляет 211 лошадиных сил. В среднем по России энергообеспеченность сельскохозяйственных предприятий в 2023 году составила 155,3 л.с.

«Обеспеченность техникой липецких аграриев выше среднероссийской. Это, а также использование современных технологий и практик в сфере АПК способствует достижению высоких результатов в сельском хозяйстве», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.