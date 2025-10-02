Машиностроители Липецкой области получили государственные награды

В правительстве Липецкой области состоялась торжественная церемония награждения работников и ветеранов машиностроительной отрасли региона. Открывая мероприятие, заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов подчеркнул, что машиностроительный комплекс региона включает 200 предприятий, где трудятся 17 тысяч человек, чей труд и преемственность поколений позволили отрасли устоять и успешно заместить импорт.

«Благодаря наставникам, воспитывающим новое поколение, мы открываем двери для молодёжи и готовы к большому развитию и освоению новой продукции», – сказал Сергей Курбатов.

В церемонии награждения приняли участие представители ведущих машиностроительных компаний региона. Было подчёркнуто, что машиностроение по праву считается одним из ключевых драйверов промышленности и экономики Липецкой области, обеспечивая значительную долю в региональном ВВП и стабильную занятость населения. Особо была отмечена значительная социальная и кадровая работа предприятий. Машиностроители активно участвуют в профориентационных мероприятиях, организуют экскурсии для школьников и тесно сотрудничают с вузами и учреждениями СПО, готовя новое поколение инженеров и рабочих.

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие машиностроительного комплекса и внедрение инновационных решений были вручены государственные и региональные награды. Два сотрудника отрасли удостоены звания «Почетный машиностроитель», 14 человек награждены почётными грамотами Минпромторга России, восемь работников получили почётные грамоты губернатора Липецкой области. Также были вручены 14 почётных грамот Липецкого областного Совета депутатов.

«Благодаря профессионализму и преданности своему делу работников отрасли нам удаётся не только сохранять лучшие традиции, но и уверенно двигаться вперёд, осваивая новые технологии и производя конкурентоспособную продукцию. Уверен, что сочетание опыта ветеранов и энергии молодых специалистов откроет новые перспективы для развития липецкого машиностроения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.