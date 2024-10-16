Завод «Энергопромагрегат Инвест» возводится в ОЭЗ «Липецк». Здесь будут производить насосы и запасные части к ним, а также перемешивающие устройства и теплообменники. Это позволит обеспечить импортозамещение подобной продукции, которую выпускали иностранные компании, ушедшие из России. Проект предполагает использование инновационных технологий, привлечение опыта и достижений мировых научно-исследовательских центров, повышение эффективности используемых мощностей.

В настоящее время строители закладывают фундаменты производственного блока и административно-бытового корпуса. Следующим этапом станет монтаж металлокаркаса. На территории предприятия будут действовать литейное, металлообрабатывающее, сборочное производства и склад готовой продукции.

На заводе планируют выпуск до 1500 химических насосов, до 3000 теплообменников и около 200 перемешивающих устройств ежегодно. Объем инвестиций и капитальных вложений составит 5,758 млрд рублей. Будет создано 210 рабочих мест. Окончание строительства намечено на III квартал 2026 года.

«Липецкая область входит в число лучших регионов по инвестиционному климату и во многом эту способствует развитие особых экономических зон. На этих площадках создается удобная инфраструктура, в том числе строятся подъездные дороги, есть возможность подключения к газу, воде, электроэнергии и получения энергоресурсов в достаточном для производства объеме», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.