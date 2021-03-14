В субботу, 13 марта, в г. Грязи прошли масленичные гуляния.

Грязинцы провожали зиму песнями, плясками, забавами. Смельчаки взбирались на столб, крепкие мужчины поднимали гири. Маленьких гостей праздника катали в повозке, запряженной лошадью. Видео народных гуляний опубликовал в своем Инстаграм глава Грязинского района Владимир Рощупкин.

“​Поздравляю вас с Масленицей, которая знаменует начало весны и расцвета природы. Во все времена с этим праздником были связаны надежда на обновление и вера в лучшее будущее. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, веры, мудрости, удачи и настоящего весеннего настроения!”, – оставил землякам пожелание глава района.