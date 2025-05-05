Масложировая продукция занимает основную долю экспорта АПК Липецкой области. За неполных четыре месяца текущего года экспорт продукции липецкого АПК превысил 200 млн долларов. Почти половина этой суммы приходится на масложировую отрасль.

Лидирует подсолнечное масло. Его закупают основные импортеры продукции АПК региона: Индия, Турция и Китай. Подсолнечное масло также отправляется и в другие страны мира. В прошлом году экспорт подсолнечного масла составил 45% от всей выручки за экспорт продукции АПК региона. За рубеж было отправлено свыше 450 тысяч тонн подсолнечного масла. И практически весь объем был закуплен Индией, Турцией и Китаем.

Помимо подсолнечного масла, на зарубежные рынки сельхозпроизводители региона поставляют рапсовое и соевое масла, жмыхи. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области, масличные – высокомаржинальные культуры, и площади под ними в регионе каждый год растут. Их переработкой в области занимаются несколько крупных маслоэкстракционных заводов. По производству растительный масел регион занимает шестое место в стране.

«Развитие и укрепление отрасли АПК – это не только вклад в продовольственную безопасность. Это очень перспективное и доходное направление, позволяющее укреплять внешние экономические связи. Липецкие аграрии постоянно внедряют передовые технологии, позволяющие наращивать производство и улучшать качество продукции», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.