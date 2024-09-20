Масштабные учения провели медики Липецкой области. Бригады Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области совместно с сотрудниками МЧС и Госавтоинспекции отработали принципы ликвидации последствий ДТП. По легенде, на границе Тульской и Липецкой областей в аварию попал автобус, пострадало 48 человек.

Медики из двух регионов должны были максимально быстро наладить взаимодействие и решить вопрос с эвакуацией. Пять бригад из Липецка, Задонска и Ельца провели аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий, медицинскую сортировку, развертывание мобильного модуля, оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь и эвакуировали пациентов в лечебные учреждения, в том числе на вертолете санитарной авиации.

В учениях задействовали 80 специалистов и 19 единиц техники. На ликвидацию последствий аварии понадобилось чуть больше 20 минут. Эксперты оценили работу, как образцовую.

«Подобные учения в регионе проводятся регулярно с привлечением максимально возможного числа специалистов, техники и оборудования. Практически всегда липецкие службы быстрого реагирования демонстрируют высокий профессионализм и хорошую подготовку», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.